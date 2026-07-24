Investicija į krašto ateitį: 500 eurų premija – už akademinius rezultatus, gerumą ir darbus bendruomenei

Kartais 500 eurų premija yra kur kas daugiau nei tiesiog pinigai. Tai stipri ir nuoširdi žinutė jaunam žmogui: „Mes tavimi tikime.“ Būtent toks palaikymas šiemet perduotas Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus abiturientei Faustai Akstinaitei. Jai skirta kasmetinė Labdaros ir paramos fondo „Idėjų vartai“ Abituriento nominacijos premija.
Fausta – žmogus, kuris savo pavyzdžiu ir darbais pokyčius kuria jau šiandien. Mergina ne tik telkė mokinių bendruomenę bei aktyviai veikė Mokinių taryboje, bet ir rūpinosi mokyklos renginių skaitmeniniu identitetu. Tačiau svarbiausia – ji atidavė savo širdį savanoriaudama Senelių globos namuose bei Kauno klinikose. Ten, kur labiausiai reikėjo užuojautos ir pagalbos rankos, visada buvo Fausta.
„Nors ši savanorystė buvo neilga, ji leido suprasti, kiek daug vyresnio amžiaus žmonėms reiškia paprastas bendravimas ir kiek džiaugsmo jiems suteikia nuoširdus dėmesys“, – teigia laureatė Fausta Akstinaitė.
Ypač simboliška, kad savo ateitį abiturientė sieja su slaugytojos profesija. Tai – kilnus pasišventimas, kuriame svarbiausia – ne skambūs titulai, o gebėjimas būti šalia žmogaus sunkiausią akimirką.
Praėjusį penktadienį fondo direktorius Gintautas Bartulis pasveikino laureatę ir įteikė jai šį įvertinimą.
„Tokios akimirkos primena, kodėl fondas „Idėjų vartai“ jau 17 metų remia talentingus, atsakingus ir pilietiškus jaunuolius. Tikime, kad investicija į jų svajones ir vertybes yra prasmingiausia investicija į mūsų visų krašto ateitį“, – pažymėjo Gintautas Bartulis.
„Gyvenimo“ informacija
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