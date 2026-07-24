Birštone iškilmingai atidarytas Sakurų parkas – Lietuvos ir Japonijos draugystės simbolis

24 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Liepos 20 d. Birštone atidaryta dar viena išskirtinė erdvė – Sakurų parkas, tapęs gyvu Lietuvos ir Japonijos, taip pat Birštono ir Kagos miestų, draugystės bei abipusės pagarbos ženklu.
Iškilmingame renginyje dalyvavo svečiai iš Japonijos ir Lietuvos: Lietuvos Respublikos ambasadorius Japonijoje dr. Aurelijus Zykas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė Japonijoje Kristina Mineikienė, Japonijos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Takashi Niinuma, Sakurų asociacijos valdybos pirmininkas Hirobumi Matsuzawa, asociacijos nariai bei Japonijos ambasados Lietuvoje darbuotojai. Garbius svečius priėmė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemeras Edvardas Citvaras bei Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos darbuotojai, įstaigų vadovai. Parko atidarymo ceremonija vyko šalia sanatorijos „Versmė“ ir Birštono tvenkinėlių, kur ir įkurtas Sakurų parkas.
Sveikinimo kalboje Lietuvos Respublikos ambasadorius Japonijoje dr. Aurelijus Zykas pabrėžė ypatingą Birštono ir Japonijos ryšį, primindamas, kad Birštonas yra vienas iš keturių Lietuvos miestų, sudariusių bendradarbiavimo sutartis su Japonijos miestais.
Po oficialios ceremonijos svečiai turėjo galimybę susipažinti su Birštono lankytinomis vietomis – aplankė Kneipo parką, „Birutės vilą“, sanatoriją „Versmė“ bei Vytauto Jurgio Meškos parką.
Merė Nijolė Dirginčienė padėkojo Japonijos ir Lietuvos Respublikos ambasadoms bei Sakurų asociacijai už Birštono kurortui padovanotas sakuras. Merė pabrėžė, kad Sakurų parkas taps dar viena patrauklia vieta Birštono gyventojams ir kurorto svečiams, taip pat ilgalaikiu Lietuvos bei Japonijos draugystės simboliu. Tikimasi, kad šią erdvę dar šiais metais papildys naujos sakuros, o šalių draugystė kasmet skleisis vis naujais žiedais.
Birštono savivaldybės informacija

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