Vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykloje „Lukšiukai“

Šią vasarą, birželio – liepos mėnesiais, jau penktą kartą Veiverių seniūnijoje, Skriaudžių laisvalaikio salėje, organizuota vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo stovykla „Lukšiukai“ sulaukė didelio susidomėjimo. Vietos į abi stovyklos pamainas, skirtas 8–12 metų vaikams ir 13–18 metų paaugliams, buvo užpildytos, o suplanuotos veiklos įgyvendintos.
Stovyklos programa buvo orientuota į pilietinio, patriotinio bei asmeninio atsparumo ugdymą. Kariai stovyklautojams pristatė ginkluotę, ekipuotę ir komandinio darbo svarbą. Vaikai mokėsi jaunojo kario įgūdžių: rikiuotės elementų, disciplinos, susipažino su topografija, žemėlapiais, ėjo į žygius, įgijo orientavimosi vietovėje, išgyvenimo lauko sąlygomis įgūdžių, pirmosios medicinos pagalbos žinių, atliko įvairias užduotis, reikalaujančias ir fizinės ištvermės, ir psichologinio pasirengimo, mokėsi taikliojo šaudymo principų, dalyvavo estafetėse. Stovyklautojai susipažino su Lietuvos šaulių sąjungos veikla, Veiverių krašto istorija, kurioje svarbų vaidmenį suvaidino partizaninio pasipriešinimo kovos.
„Lukšiukai“ – ne vien vaikų vasaros užimtumo veiklos ir įspūdžiai, bet ir – tikrosios vertybės ir bendrystė, meilė Tėvynei ir drausmė, kūryba ir išradingumo ugdymas. Abiejose stovyklos pamainose dalyvavo apie 100 vaikų ir paauglių.
Stovyklos organizatoriai – Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras bei Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė.
Stovyklos „Lukšiukai“ fotoakimirkos.
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