Tarp konkurso „Žalioji erdvė 2026“ balsavimo favoritų – dvi Prienų krašto viešosios erdvės

21 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų kraštas, kaip ir visa Lietuva, gražėja: savivaldybių, vietos bendruomenių, verslininkų pastangomis, europinių fondų ir kitų šaltinių lėšomis tvarkomi parkai, vandens telkinių pakrantės, kuriamos ir puoselėjamos viešosios erdvės, skirtos vietinių gyventojų ir turistų poilsiui.
Naujienų portalą Lrytas tai paskatino skelbti išskirtinį projektą „Žalioji erdvė 2026“, kuris kviečia balsuoti už Žaliausios Lietuvos erdvės konkurso dalyvius, labiausiai patikusią miesto ar miestelio viešąją erdvę – nuo parkų ir skverų iki pakrančių, rekreacinių teritorijų bei kitų traukos centrų.
Konkurse bus skiriama pagrindinė nominacija už geriausią viešosios erdvės projektą ir jo įgyvendinimą, taip pat dvi specialiosios nominacijos – už tvariausią ir bendruomeniškiausią viešosios erdvės projektą. Tradiciškai bus renkamas ir Lrytas skaitytojų favoritas.
Šiemet projekto partneriu tapo Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, prisiėmusi atsakomybę už vertinimo procesą. Jos sudaryta komisija vertins pateiktus darbus ir rinks laureatus.
Šių metų konkurse dalyvauja 32 per pastaruosius kelerius metus sukurti ar atnaujinti kraštovaizdžio projektai iš visos Lietuvos. Malonu pastebėti, kad tarp balsavimo favoritų – ir du Prienų rajono projektai. Tai – Išlaužo Dievo dvaro parkas – atgimstanti žalioji bendruomenės erdvė, ir Prienų miesto Beržyno parkas – vieta, kurioje susitinka skirtingos kartos, bendruomenės poreikiai, gamta, aktyvus laisvalaikis, kultūra ir vietos verslo iniciatyvos.
Šiems projektams reikia jūsų visų palaikymo. Paskubėkite balsuoti už lankytojų jau pamėgtas mūsų krašto viešąsias erdves, kurios vertos būti pastebėtos ir įvertintos. Konkurso puslapis: Žalioji erdvė 2026 (https://projektas.lrytas.lt/zalioji-erdve-2026/).
Nugalėtojai bus paskelbti prieš Žolinę – rugpjūčio 14 d., o jų laukia ne tik rėmėjų dovanos, bet ir 5000 Eur vertės Lrytas dovana.

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