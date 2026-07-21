Sutiko karių pėsčiųjų žygio dalyvius

Praėjusį trečiadienį Prienuose sutikti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vėliavų žygio dalyviai.
Minint Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų dieną ir Žalgirio mūšio pergalės 616-ąsias metines, liepos 11–16 d. vyko karių pėsčiųjų žygis per Lietuvą su vėliavomis maršrutu: Klaipėda–Tauragė–Kaunas–Prienai–Trakai.
Liepos 15 d. Laisvės aikštėje Prienuose vyko trumpa, bet prasminga ceremonija – prie paminklo nužudytiems, šioje vietoje išniekintiems, partizanams padėtos gėlės, pagerbtas jų atminimas ir iškilmingai perduotos žygio vėliavos kitam estafetės etapui.
Karius pasitiko Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, padėkojęs už jų tarnybą, pasiaukojimą ir kasdienį pasirengimą ginti Lietuvą. Meras palinkėjo žygio dalyviams stiprybės, vienybės ir sėkmingai pasiekti kelionės tikslą.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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