Respublikinėje diabeto klubų šventėje Zypliuose

Liepos 9 dieną Zyplių dvare (Šakių r.) nuaidėjo respublikinis diabeto klubų sąskrydis „Pabūkime kartu“.
Šiemet istorinės dvaro arklidės vos talpino svečius – čia susirinko per 200 dalyvių net iš 14-kos skirtingų Lietuvos cukrinio diabeto klubų. Tarp gausaus būrio bendraminčių dalyvavo ir Prienų rajono-Birštono diabeto klubo „Versmė“ nariai su pirmininke dr. Birute Bartkevičiūte. Mūsų krašto atstovams ši išvyka tapo ypatinga – klubas pelnė ryškų įvertinimą ir namo grįžo su apdovanojimu debiuto nominacijoje.
Tokio masto renginio organizavimas pareikalavo kruopštaus pasiruošimo, o pagrindinis organizacinis krūvis teko Šakių klubo pirmininkei Birutai Jančaitienei ir jos vyrui.
Į šventę atvyko garbingi svečiai: Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovai.
Oficialiosios dalies metu netrūko dėmesio ir dovanų bei dvaro virėjų pietums ruoštos košės. Renginyje buvo pagerbti ir apdovanoti visų atvykusių klubų pirmininkai bei vyriausieji klubų nariai, jiems įteikti specialūs prizai.
Šeimininkai svečiams paruošė unikalių vietos amatininkų dovanų – keramikos dirbtuvėse žiestų molinių lėkščių su tradicinėmis „Sūduvos bobomis“, šviežiai išsukto medaus (už kurį dėkota Birutei ir Juozui Bacevičiams) bei saldžių grybukų pintinėlių.
Po oficialių sveikinimų ir apdovanojimų ceremonijos dvaro erdvėse skambėjo muzika. Šventinę nuotaiką kūrė Margaritos ir Rimos duetas, Jonavos atlikėjai bei Kelmės kapela, o popietę visus džiugino Liepalotų kaimo kapelos muzikantai. Dalyviai ne tik dainavo ir šoko, bet ir turėjo progą artimiau susipažinti su dvaro sodyba, aplankyti Zanavykų muziejų bei veikiančias meno parodas.
Renginio organizatoriai ir dalyviai nuoširdžiai dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šios bendrystės šventės įgyvendinimo. Išsiskirstydami namo dalyviai, taip pat ir puikiai įvertinti „Versmės“ klubo nariai, džiaugėsi turiningu laiku, palaikymu ir šiltu priėmimu.
Prienų rajono-Birštono diabeto klubo „Versmė“ informacija
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