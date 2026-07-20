„Prisipildyti dvasinių degalų“ – Birštono parapijiečių piligrimystė į Žemaičių Kalvarijos atlaidus

Liepos 8 dieną gausus Birštono parapijos Caritas savanorių ir tikinčiųjų būrys dalyvavo didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Tai buvo dar viena prasminga piligriminė kelionė, kupina maldos, bendrystės ir dvasinio atsinaujinimo. Prieš kelionę Birštono parapijos klebonas, monsinjoras Rimvydas Jurkevičius piligrimams palinkėjo „prisipildyti dvasinių degalų“, kad kiekvienas gyventume meilėje ir vis giliau išgyventume Jėzaus Kristaus Meilės, Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinį.
Žemaičių Kalvarijos šventovėje drauge su maldininkais iš visos Lietuvos dalyvavome šventoje Eucharistijoje, liudijome savo tikėjimą ir meldėmės už save, savo šeimas, vaikus, senjorus, ligonius, gyvenimo sunkumų slegiamus žmones bei amžinybėn iškeliavusius artimuosius. Kiekvienas jautėme ypatingą Viešpaties artumą ir supratome, kad tikėjimo kelias suteikia gyvenimui prasmės, stiprybės ir vilties. Vienas įspūdingiausių piligrimystės momentų buvo Kryžiaus kelias. Giedodami ir melsdamiesi pradėjome kelionę nuo koplyčios „Paskutinė vakarienė“, pagerbėme Šventąjį Kryžių, kopėme į Šv. Jono (Alyvų) kalną ir beveik septynių kilometrų kelyje aplankėme visas 20 Kristaus Kančios kelio stočių. Tai buvo ne tik fizinė kelionė, bet ir gili dvasinė patirtis, kvietusi kiekvieną pažvelgti į savo gyvenimą ir paklausti savęs: „Ar gyvenu taip, kaip mokė Jėzus Kristus? Ar dalijuosi meile, atjauta ir pagarba? Ar moku atleisti, suprasti, padėti ir būti šviesos nešėju kitiems?“
Atlaidų pabaigoje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius nuoširdžiai padėkojo visiems piligrimams už bendrą maldą, vienybę ir Kryžiaus kelio išgyvenimą. Jo ištarti žodžiai: „Kas moka giliai melstis, to ir gyvenimas gražus“ – tapo prasmingu palinkėjimu kiekvienam tęsti tikėjimo kelionę kasdienybėje, lydint Viešpaties malonei.
Nuoširdžiai dėkojame Birštono parapijos monsinjorui, klebonui Rimvydui Jurkevičiui už rūpestį, dvasinį palydėjimą ir kvietimą visiems kartu eiti Tikėjimo, Vilties ir Meilės keliu. Tegul ši piligrimystė dar ilgai stiprina mūsų širdis, skatina gyventi Evangelijos dvasia ir dalytis Kristaus meile su kiekvienu sutiktuoju.
Nijolė Jakimonienė
Birštono dekanato Caritas koordinatorė
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