Norite dalyvauti valstybinės žemės aukcione? Nepamirškite užsiregistruoti

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) primena, kad visi valstybinės žemės pardavimo ir nuomos aukcionai vyksta Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale www.evarzytynes.lt.
Kad galėtų dalyvauti valstybinės žemės aukcione, asmeniui neužtenka vien sumokėti registracijos mokestį ir garantinį įnašą. Dar reikia laiku užsiregistruoti į konkretų aukcioną Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale. Būtent šį veiksmą dalis žmonių praleidžia, todėl aukciono dieną nebegali teikti kainos pasiūlymų.
Prieš registruojantis į aukcioną reikia sumokėti aukciono dalyvio registracijos mokestį ir garantinį įnašą. Registracijos mokestis yra 55 eurai. Parduodamo valstybinės žemės sklypo garantinio įnašo dydis nurodomas skelbime, o nuomojamo valstybinės žemės sklypo garantinis įnašas yra lygus pradinei metinei nuomos kainai.
Registracijos mokestį ir garantinį įnašą reikia pervesti į Nacionalinės žemės tarnybos sąskaitą LT97 4040 0636 1000 0933. Mokėjimo paskirtyje, pervedant registracijos mokestį, reikia nurodyti „Aukciono dalyvio registracijos mokestis“, o mokant garantinį įnašą – „Garantinis įnašas už valstybinės žemės sklypą, kurio unikalus Nr. XXXX-XXXX-XXXX“.
Atlikus šiuos veiksmus reikia sulaukti registracijos pradžios ir Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale užsiregistruoti į konkretų aukcioną, paspaudus mygtuką „Registruotis“. Tai galima padaryti tik skelbime nurodytu registracijos laikotarpiu. Jeigu organizuojamas uždaras aukcionas, kuriame gali dalyvauti tik pirmumo teisę turintys asmenys, registracijos terminas nurodomas ir šiems asmenims siunčiamame NŽT pranešime.
Svarbu žinoti, kad mygtukas „Registruotis“ portale atsiranda tik prasidėjus registracijos laikotarpiui. Iki tol jo nematyti, todėl daliai žmonių susidaro klaidingas įspūdis, kad registracija dar nevyksta, jau pasibaigė arba apskritai nėra būtina.
Siekdama padėti išvengti tokių situacijų, NŽT kreipėsi į Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalą administruojančią VĮ Registrų centrą. Tarnyba pasiūlė patobulinti portalo funkcionalumą taip, kad mygtukas „Registruotis“ būtų matomas visą laiką, o aktyvus taptų tik prasidėjus registracijai.
NŽT primena, kad aukciono dieną dalyvis turi prisijungti prie konkretaus aukciono Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale ir teikti kainos pasiūlymus.
Išsamias instrukcijas, kaip naudotis Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalu, galima rasti portale www.evarzytynes.lt – vaizdo instrukcijoje ir Elektroninių aukcionų naudotojų instrukcijoje.
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