Kaip kreiptis į NŽT ir gauti reikiamą paslaugą

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) paslaugas gyventojams, verslui ir institucijoms teikia keliais būdais: internetu, telefonu ir klientų aptarnavimo centruose. Daugumą žemėtvarkos klausimų šiandien galima išspręsti nuotoliniu būdu, o prireikus konsultacijos ar pagalbos galima kreiptis telefonu arba atvykti į NŽT padalinį.
„Kasdien bendraujame su gyventojais, verslo atstovais ir įvairiomis institucijomis, todėl gerai žinome, kad svarbu ne tik suteikti paslaugą, bet ir aiškiai paaiškinti, kaip pateikti dokumentus ir kur rasti reikalingą informaciją. Dėl to nuolat ieškome būdų, kaip mūsų paslaugas padaryti patogesnes, daugiau jų perkelti į elektroninę erdvę, greičiau atsakyti į klausimus ir suteikti pagalbą tada, kai jos reikia. Asmenų aptarnavimo apklausos rodo, kad klientai šiuos pokyčius pastebi ir vis dažniau teigiamai vertina savo patirtį bendraujant su NŽT“, – sako NŽT Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Kristina Lapkė.
Pastaraisiais metais NŽT išplėtė elektroninių paslaugų galimybes, įdiegė klientų aptarnavimo centrus ir dviejų lygių konsultavimo sistemą. Klientai gali pasirinkti jiems patogiausią būdą pateikti dokumentus ar gauti konsultaciją.
Paslaugos teikiamos elektroniniu būdu
Šiuo metu didžiąją dalį NŽT paslaugų galima gauti ir nuotoliniu būdu.
Su valstybinės žemės valdymu susijusios paslaugos teikiamos per Žemės informacinę sistemą (ŽIS). Ši sistema ypač patogi tuo, kad klientai gali stebėti savo prašymo nagrinėjimo eigą ir matyti, kuriame etape jis yra.
Prašymus, dokumentus ir kitą informaciją taip pat galima pateikti per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), e.pristatymo sistemą „E. pristatymas“ arba elektroniniu paštu nzt@nzt.lt.
Elektroniniu paštu siunčiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pasirašyti ranka ir nuskenuoti.
Dokumentus elektroniniu būdu galima pateikti bet kuriuo metu, neatvykstant į NŽT padalinį. Klientai, kurie nesinaudoja internetu, dokumentus gali siųsti paštu adresu: Nacionalinei žemės tarnybai, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius.
Konsultacijos telefonu
Kilus klausimų, klientai gali kreiptis į NŽT konsultacijų centrą telefonu +370 660 72 660.
Bendro pobūdžio klausimus nagrinėja pirmojo lygio konsultantai. Jie suteikia informaciją apie paslaugas, paaiškina, kaip pateikti prašymą, informuoja apie jo nagrinėjimo eigą ir atsako į kitus dažniausiai užduodamus klausimus.
Jeigu situacija sudėtingesnė arba reikalingas išsamesnis konkretaus atvejo vertinimas, klientas nukreipiamas antrojo lygio konsultacijai, kurią teikia atitinkamos srities specialistai.
Klientų aptarnavimo centrai
Klientai taip pat gali kreiptis tiesiogiai į NŽT klientų aptarnavimo skyrius, esančius Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Marijampolėje, Gargžduose, Panevėžyje ir Utenoje. Juose priimami ir registruojami dokumentai, teikiama bendro pobūdžio informacija bei konsultacijos. Taip pat šiuose klientų aptarnavimo skyriuose įrengtos savitarnos vietos, kuriose klientai gali pateikti prašymus elektroniniu būdu. Skyriai dirba kiekvieną darbo dieną, o jų adresus ir darbo laiką galima rasti NŽT interneto svetainėje.
Prireikus pagalbos, savitarnos vietose konsultuoja NŽT specialistai. Jie padeda prisijungti prie sistemų, pateikti dokumentus ar atlikti kitus veiksmus elektroniniu būdu.
Kad nereikėtų laukti eilėje, rekomenduojama iš anksto užsiregistruoti vizitui internetu arba telefonu +370 660 72 660.
Išsamesnę informaciją apie NŽT paslaugas galima rasti NŽT interneto svetainėje: https://nzt.lrv.lt.