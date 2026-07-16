Padėkojo moksleivių kolektyvus Dainų šventei paruošusiems vadovams

Po dešimties metų sugrįžusi Moksleivių dainų šventė „Laiku. Ratu. Kartu“ Vilniuje subūrė net 24 tūkstančius dalyvių iš visos Lietuvos ir dalyviams bei žiūrovams paliko neišdildomų įspūdžių. Spalvingame šventės šurmulyje – repeticijose ir šventiniuose pasirodymuose – kultūrinę sinergiją drauge su kitais kolektyvais iš visų šalies regionų kūrė ir Prienų rajono atlikėjai. Mūsų kraštui Dainų šventėje atstovavo gausi 300 asmenų delegacija – joje net 277 moksleiviai iš 12 kolektyvų, 11 vadovų ir 12 lydinčių asmenų. Į jungtinį chorą įsiliejo šešių chorų balsai, atskirų dienų programas padėjo išpildyti du šokių kolektyvai, du folkloro kolektyvai, du instrumentiniai ansambliai.
Visa jausmų skalė – nuo nuovargio iki bendrystės ir pasididžiavimo – išgyventa, kolektyvai sugrįžo į namus, nusipelnę poilsio. Prieš prasidedant atostogoms, liepos 8 d. į Prienų rajono savivaldybę buvo sukviesti Lietuvos moksleivių dainų šventėje dalyvavusių kolektyvų vadovai, jiems padėkota už įdirbį ir Prienų krašto reprezentavimą. Kolektyvus paruošusiems vadovams meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis įteikė padėkos raštus, Lietuvos moksleivių dainų šventės medalius, gėlių ir po ypatingą dovaną – neseniai išleistą vinilinę plokštelę su Liudo Mikalausko dainomis pagal Justino Marcinkevičiaus eiles. Išreikšta padėka ir moksleivius lydėjusiems mokytojams, kultūros įstaigų vadovams bei visiems, prisidėjusiems prie sklandaus Prienų rajono delegacijos dalyvavimo šventėje, tarp jų ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotojai kultūrinei veiklai Ligitai Gediminienei – už organizacinę pagalbą rengiantis Dainų šventei bei Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, 2026 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Laiku. Ratu. Kartu“ Prienų rajono koordinatorei Virginijai Zujienei.
Meras Alvydas Vaicekauskas, prisimindamas praskriejusį vieną iš svarbiausių šių metų kultūrinių renginių – Dainų šventę, padėkojo kolektyvų vadovams už kasdienį darbą, atsidavimą kultūrai, gebėjimą suburti kolektyvus, sudominti ir išlaikyti vaikus. Jo įsitikinimu, gausus prieniečių dalyvavimas šventėje patvirtina, kad meno saviveikla Prienų rajone turi ateitį. Meras vylėsi, kad drauge išgyventos šventės akimirkos ilgai išliks vaikų atmintyje, jie labiau vertins kultūros tradicijas ir bendrystę.
Lietuvos moksleivių dainų šventės Prienų rajono koordinatorė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė pasidžiaugė šventės dalyvių kantrybe, atsakingumu, vadovų kompetencija, kurios prireikė suvaldant įvairias situacijas, rūpinantis moksleivių poilsiu, maitinimu, saugumu, padėkojo už gražų bendradarbiavimą bei palinkėjo sėkmės ir motyvacijos sėkmingai pasirengti ir 2028 metų Dainų šventei.
„Gyvenimo“ informacija
Dalės Lazauskienės nuotrauka
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