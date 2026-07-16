Nesuderinus valstybinės žemės pirkimo sutarties ar nesumokėjus kainos, prašymą teks teikti iš naujo

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atkreipia ūkininkų dėmesį, kad gavus teigiamą atsakymą dėl teisėtai naudojamos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo be aukciono, svarbu pirkimo proceso neatidėti ir laiku atlikti visus būtinus veiksmus. Nesuderinus pirkimo–pardavimo sutarties projekto arba laiku nesumokėjus už norimą įsigyti valstybinės žemės sklypą, sprendimas jį parduoti nebus priimtas. Tokiu atveju, norint šį sklypą įsigyti ateityje, prašymą reikės teikti iš naujo.
Pagal galiojančią tvarką NŽT parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą, kuris per 20 darbo dienų turi būti suderintas su pirkėju. Šiuo suderinimu pirkėjas raštu patvirtina, kad sutinka su nustatyta žemės sklypo kaina ir kitomis sutarties sąlygomis.
Tik suderinus sutarties projektą priimamas sprendimas parduoti valstybinės žemės sklypą, kuriame nurodoma parduodamo sklypo kaina ir asmeniui įteikiamas pranešimas su nurodyta suma, kurią valstybinės žemės pirkėjas privalo sumokėti iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo pas notarą, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo.
Jeigu sutarties projektas per nustatytą terminą nesuderinamas arba pirkėjas nesumoka nurodytos sumos, NŽT priima sprendimą valstybinės žemės sklypo neparduoti. Tokiu atveju ankstesnis prašymas nebegalios, todėl asmeniui, kuris vėliau nuspręstų įsigyti tą patį sklypą, reikės iš naujo kreiptis į NŽT ir pateikti naują prašymą įsigyti šį žemės sklypą.
NŽT primena, kad papildomos galimybės ūkininkams įsigyti teisėtai naudojamą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę atsirado nuo šių metų pradžios. 80 proc. už parduotą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę gautų lėšų skiriama Valstybės gynybos fondui, todėl tokie sandoriai prisideda ne tik prie ūkių plėtros, bet ir prie šalies gynybos finansavimo.
Išsamią informaciją apie valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą galima rasti NŽT interneto svetainės skiltyje Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas.
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-