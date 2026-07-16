Nesuderinus valstybinės žemės pirkimo sutarties ar nesumokėjus kainos, prašymą teks teikti iš naujo

16 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atkreipia ūkininkų dėmesį, kad gavus teigiamą atsakymą dėl teisėtai naudojamos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo be aukciono, svarbu pirkimo proceso neatidėti ir laiku atlikti visus būtinus veiksmus. Nesuderinus pirkimo–pardavimo sutarties projekto arba laiku nesumokėjus už norimą įsigyti valstybinės žemės sklypą, sprendimas jį parduoti nebus priimtas. Tokiu atveju, norint šį sklypą įsigyti ateityje, prašymą reikės teikti iš naujo.
Pagal galiojančią tvarką NŽT parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą, kuris per 20 darbo dienų turi būti suderintas su pirkėju. Šiuo suderinimu pirkėjas raštu patvirtina, kad sutinka su nustatyta žemės sklypo kaina ir kitomis sutarties sąlygomis.
Tik suderinus sutarties projektą priimamas sprendimas parduoti valstybinės žemės sklypą, kuriame nurodoma parduodamo sklypo kaina ir asmeniui įteikiamas pranešimas su nurodyta suma, kurią valstybinės žemės pirkėjas privalo sumokėti iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo pas notarą, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo gavimo.
Jeigu sutarties projektas per nustatytą terminą nesuderinamas arba pirkėjas nesumoka nurodytos sumos, NŽT priima sprendimą valstybinės žemės sklypo neparduoti. Tokiu atveju ankstesnis prašymas nebegalios, todėl asmeniui, kuris vėliau nuspręstų įsigyti tą patį sklypą, reikės iš naujo kreiptis į NŽT ir pateikti naują prašymą įsigyti šį žemės sklypą.
NŽT primena, kad papildomos galimybės ūkininkams įsigyti teisėtai naudojamą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę atsirado nuo šių metų pradžios. 80 proc. už parduotą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę gautų lėšų skiriama Valstybės gynybos fondui, todėl tokie sandoriai prisideda ne tik prie ūkių plėtros, bet ir prie šalies gynybos finansavimo.
Išsamią informaciją apie valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą galima rasti NŽT interneto svetainės skiltyje Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas.

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