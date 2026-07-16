Minint „Caritas klauso“ pirmąjį gimtadienį – Marijampolės savanorių kvietimas nepasiduoti vienišumui

Liepos 14-ąją nemokama emocinės pagalbos linija telefonu 0 800 700 08 „Caritas klauso“ mini pirmąsias veiklos metines. Per metus 86 specialiai apmokyti savanoriai pokalbiams su vyresnio amžiaus žmonėmis skyrė 67 380 minučių ir atsiliepė į 3 307 skambučius iš visos Lietuvos.
„Pirmieji „Caritas klauso“ metai patvirtino tai, ką nujautėme pradėdami iniciatyvą – labai daug vyresnio amžiaus žmonių šiandien stokoja ne tik pagalbos, bet ir paprasto žmogiško ryšio, – sako „Caritas klauso“ koordinatorė Erika Panova-Polikevičienė. – Kartais žmogui labiausiai reikia ne patarimo ar sprendimo, o galimybės būti išgirstam.“
„Ačiū, kad atsiliepėte. Šiandien neturėjau kam paskambinti. Atrodo, kad bent trumpam nebuvau vienas.“ Tokius žodžius savanoriai išgirsta ne kartą. Jie primena, kad nuoširdus pokalbis gali tapti svarbia atrama žmogui, išgyvenančiam vienišumą.
Per metus žmonės į „Caritas klauso“ kreipėsi dėl vienišumo, netekties, nerimo, sveikatos problemų, santykių šeimoje ar kasdienių rūpesčių. Vieni pokalbiai trukdavo keliolika minučių, kiti – valandą ar ilgiau. Dažnam svarbiausia buvo tiesiog turėti su kuo pasikalbėti.
„Dažnai žmogui tereikia, kad kažkas jį išklausytų. Pokalbio pabaigoje išgirstas nuoširdus „ačiū, kad buvote šalia“ primena, kokią didelę galią turi paprastas žmogiškas dėmesys“, – sako Vilkaviškio vyskupijos Carito socialinė darbuotoja ir „Caritas klauso“ koordinatorė Reda Kubilienė.
Lietuvoje beveik kas penktas gyventojas yra vyresnis nei 65 metų. Vilniaus universiteto mokslininkų duomenimis, kas dešimtas 65 metų ir vyresnis žmogus jaučiasi vienišas, o skirtumas tarp vyresnių ir jaunesnių amžiaus grupių vienišumo rodiklių Lietuvoje yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje.
Todėl Caritas kviečia nepamiršti vyresnio amžiaus žmonių savo aplinkoje – paskambinti, aplankyti, pasidomėti, kaip jie gyvena. Taip pat raginama į jų telefonus įvesti nemokamą emocinės pagalbos numerį 0 800 700 08.
„Kartais vien žinojimas, kad yra kam paskambinti ir kad kažkas pasirengęs išklausyti, suteikia daugiau ramybės, saugumo ir vilties. Norime priminti, kad nė vienas žmogus neturi likti vienas“, – sako E. Panova-Polikevičienė.
Nemokama ir konfidenciali emocinė pagalba 60 metų ir vyresniems žmonėms teikiama kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 19 valandos. Skambinti telefonu 0 800 700 08 galima iš visos Lietuvos.
„Caritas klauso“ emocinės pagalbos liniją valstybės lėšomis remia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
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