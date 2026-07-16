Dažnai tinsta kojos, vargina skaudantis pėdos kauliukas: kokią avalynę rinktis

Skaudantys pėdų kauliukai, tinstančios pėdos, deformuoti kojų pirštai ar nuospaudos – dažnos vyresnių žmonių nurodomos problemos. Jas neretai įvardija klientai, atvykę rinktis naujų batų, pastebi avalynės parduotuvių tinklo „Deichmann“ avalynė darbuotojai. Su įvairiomis pėdų problemomis susiduriantiems rekomenduojama ieškoti avalynės, kuri keltų kuo mažiau diskomforto. Ortopedas-traumatologas, skausmo gydytojas Vytenis Adomaitis, dirbantis „Affidea Lietuva“ klinikoje, pataria, į ką atkreipti dėmesį renkantis batus.
„Vyresnio amžiaus žmonėms vertėtų atkreipti dėmesį į lengvesnę avalynę, kuri neapkrautų ir nevargintų kojų. Svarbu, kad batai kuo geriau atitiktų pėdos formą, – sako V. Adomaitis. – Pirmiausia, svarbus tinkamas batų plotis – kad avalynė nespaustų pirštų ar kelties. Tai itin aktualu tiems, kuriuos vargina kojų tinimas. Rekomenduojama vengti itin siaurų batų, jei koja platesnė, aukštų kulnų, plonos odos batų be atramų. Jei avalynė per siaura, didėja pėdos kauliuko prie didžiojo piršto skausmo, nagų įaugimo rizika. Be to, ankšta avalynė gali spausti nervus, todėl gali tirpti kojos, atsirasti nuospaudos. Kai pėda yra pernelyg suspausta, blogėja pėdos kraujotaka.“
Jei kojos yra linkusios tinti, svarbu, kad bate būtų papildomos vietos, pažymi V. Adomaitis. Todėl ortopedas-traumatologas rekomenduoja pasimatuoti pusinius dydžius. Jei, pavyzdžiui, 40 dydis – per didelis, o 39 – kelia abejonių, verta pasimatuoti 39,5.
Taip pat verta atkreipti dėmesį į reguliuojamą užsegimą, pavyzdžiui, tamprius raištelius ar limpantį užsegimą.
Trys akcentai renkantis avalynę žiemai
Padas – bene svarbiausia žiemos avalynės dalis. Vyresnio amžiaus žmonėms kritimai paslydus pavojingi dėl lūžių rizikos, reabilitacijos sunkumų. Žiemą tokių traumų pasitaiko itin daug, pažymi V. Adomaitis. Visgi renkantis avalynę žiemai vertėtų atkreipti dėmesį į tris esminius dalykus: aulą, padą ir protektorių. „Geriausia, kad batų aulas būtų aukštesnis, stabilizuojantis čiurną, bet toks, kad nevaržytų kojos. Padas turėtų būti pakankamai storas, maždaug 2–4 cm. Jis ne tik izoliuos šilumą bate, bet ir padės mažinti kelių, klubų apkrovą, – sako gydytojas. – Galiausiai – protektorius, kuris gali neleisti paslysti žiemą. Rekomenduojama, kad grioveliai ant batų pado siektų bent 3–5 cm. Jei grioveliai bus dar gilesni, juose gali kauptis druskos, purvas, todėl batai gali tapti per sunkūs ir papildomai apkrauti kojų sąnarius.“
Pasimatuoti abu batus
Žmonės dažnai skuba, todėl neretai sprendimą pirkti priima apsiavę tik vieną batą, pastebi „Deichmann“ darbuotojai. Visgi daugelis turi šiek tiek skirtingo dydžio pėdas, sako V. Adomaitis, todėl skubėti nereikėtų. Anot jo, vyresnio amžiaus žmonėms dėl pėdų tinimo ir kraujotakos pokyčių asimetrija dažnesnė. „Būtina įsitikinti, kad tinka abu batai, mat matuojant tik vieną galima nepastebėti spaudimo, kuris vėliau gali kelti skausmą“, – sako ortopedas-traumatologas.
Avalynė skirtingoms pėdoms įvairiems sezonams
Avalynės parduotuvėse „Deichmann“ – avalynė įvairiems sezonams bei poreikiams – batai platesnėms ar siauresnėms pėdoms, pusiniai dydžiai, stilingi bei patogūs modeliai kasdienai ir progoms. Parduotuvėse – per 40 skirtingų prekių ženklų. Tarp jų: „Rieker“ avalynė, turinti antistresinius padus, „Medicus“ ir „Gallus“, kurie pritaikyti skirtingo pločio pėdoms, „Easy Street“ žieminiai modeliai aukštesniu padu, ant kurio – apsauginiai ruoželiai, padedantys nepaslysti.