Pas kaimynus pasisemti lietuvybės…

15 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Joninės – kai gamta šnabžda stebuklus, o širdys jungiasi prie šviesos ir vienybės. Gerbkime gamtą, saugokime ugnį, dalinkimės šviesa, meile ir gera energija, – skelbė Joninių plakatas, matytas Punske…
Birštono folkloro ansamblis „Raskila“, vadovaujamas Romos Ruočkienės, kartu su šio krašto  folkloro ansambliais „Gimtinė“, „Alna“ ir jaunimo grupe „Šalcinukas“ bei kolektyvu iš Kauno rajono  „Berželis“ dalyvavo nuostabioje Joninių ir Rasų šventėje, surengtoje šiame krašte.
Nuo 18 val. pynėme vainikus. Reikėjo nusipinti po du: vieną ant galvos, o kitą – plukdymui. Mes turėjome savo vainikus (dėkojame Audronei už vainikus, nupintus su medetkomis, čiobreliais ir kitomis vaistažolėmis).
Tada ėjome pro vartus, nusiprausėme vandeniu ir nusišluostėme lininiu rankšluosčiu… Sukome ratelius prie Kupolės ir mėtėme vainikus. Kai kam net pasisekė… Prie ąžuolo skambėjo dainos ir dūdmaišio muzika, juo grojo Roma Ruočkienė. Jonas Jankauskas iš Punsko jaunimo grupės taip gražiai pasakojo apie ąžuolą, dainavom dainas. Man negirdėta „Nesprok, žalias ąžuolėli“ iki šiol skamba ausyse…
Visi prie aukuro dainavom „Dega gabija/ugnelė/tūta tūta“. Apsilankė Punsko viršaitis Vytautas  Liškevičius bei Birštono savivaldybės atstovas Egidijus Dargis. Po sveikinimo žodžių į laužą buvo mesta sauja gintaro dulkių, ir vasaros naktis sužibo dar šviesiau.
Skambant kanklėms, į sceną buvo sukviesti Jonai, Janinos, Jonės ir Rasos. Smagu ir mūsų  raskiliečiui Jonui gauti ąžuolų vainiką.
Koncertas prasidėjo sutartine „Saulala sadina lylia“ su nusilenkimu saulei, klausantis ne vieno  akyse net ašara sutvisko… Sakralaus koncerto metu tiesiog buvo būtina nuoširdžiai linksmintis.
Vaikinai su deglais ėjo prie ežero, merginos plukdė vainikėlius… Nuostabus vaizdas, net mėnuo išlindo pasižiūrėti… Valgėm cepelinus, čirvinius blynus, ant laužo kepėm dešreles ir – nė lašo  svaigiųjų gėrimų…
Bendrakeleiviai važiuodami namo pasidalino įspūdžiais. Juos sužavėjo labai gražus kraštas, draugiški ir svetingi žmonės. Anot jų, lietuvybės čia gal net daugiau nei Lietuvoje… Sužavėjo jaunimas, ypač vyrukai, kurie noriai šokdino tetules ir mokėsi naujų šokių, nes vadovė Roma neleido net žiūrovams šokti bet kaip, o čia pat juos mokė… Kiti atitarė, kad seniai teko dalyvauti tokiam jaukiame renginyje, kur nieko nėra per daug, ir visko gana…
Nijolė Juozaitienė

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