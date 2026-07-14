Stakliškėse susitikome ten, kur vasara kvepia medumi

Liepos 11-ąją įvyko Stakliškių seniūnijos vasaros šventė „Po liepa, brandinančia medų“.
Mažiausiuosius į vasaros nuotykį pakvietė Sesutė Gerutė ir Broliukas Nevaliukas, dovanoję nuotaikingą spektaklį, daugybę šypsenų, žaidimų bei smagių akimirkų.
Šventės dalyvius sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, kuris įteikė padėkas žmonėms, savo darbais kuriantiems mūsų krašto stiprybę – Noreikiškių kaimo prie Juodžio ežero bendruomenės pirmininkui Vyteniui Černiui, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorei Meidai Mikučionienei bei „Ateities rojaus krautuvėlės“ savininkams Kristinai ir Vidmantui Marčiulynams. Prie sveikinimų prisidėjo ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Jūratė Zailskienė, skyrusi šiltus žodžius mūsų bendruomenei.
Džiaugėmės ir tradicija tapusiais gražiausių Stakliškių seniūnijos sodybų šeimininkų apdovanojimais, Padėkas žmonėms, kurie savo darbu kasdien puošia mūsų kraštą, teikė Stakliškių seniūnė Nijolė Ivanovienė. Apdovanoti Romualda ir Rigmandas Radžiukynai, Danutė Adamonienė, Dalė ir Algimantas Noreikos, Genovaitė Juodienė, Rasa ir Valdas Minkauskai.
Šventės erdvėse netrūko ir veiklų smalsiems bei kūrybingiems. Lankytojai galėjo išbandyti tradicinius amatus ir dalyvauti edukacijose – pamėginti rišti lietuviškus sodus kartu su tautodailininke Jūrate Bytaute, susipažinti su duonos kepimo paslaptimis kartu su šeimos ūkiu „Du medu“, stebėti ir dalyvauti šakočio kepimo procese kartu su Onute Remeikaite-Raudeliūniene. Tai buvo puiki proga patiems prisiliesti prie tautinio paveldo, pabendrauti su edukatoriais ir išsinešti dalelę šventės namo.
Vakaro nuotaiką kūrė Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro moterų vokaliniai ansambliai „Svaja“ ir „Oktava“, Marijampolės kultūros centro Igliaukos skyriaus vokalinis instrumentinis ansamblis „Ygla“, duetas „Du Romai“, Užvenčio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Venta“, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalo studija „Cukraus pudra“ ir grupė „Popkultūra“. Vakarą vainikavo dangų nušvietęs šventinis fejerverkas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems atlikėjams, partneriams, savanoriams, rėmėjams ir kiekvienam, kuris buvo kartu. Jūsų dėka po Stakliškių liepa ir šiemet subrendo tai, kas brangiausia – bendrystė, džiaugsmas ir gražūs prisiminimai.
Šventė dalinai finansuota Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos sąjungos fondo kaimo plėtrai lėšomis įgyvendinant Prienų rajono kaimo bendruomenės „STAKLIŠKĖS“ projektą „Bendruomenių jėga kultūros sintezėje“, nr. PRIE-LEADER-09-6-5/20VS-PV-25-2-00286-PR001.
Meida Mikučionienė
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė