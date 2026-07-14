Specialiųjų tarnybų pastangomis pavyko išgelbėti žmogaus gyvybę

14 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birželio 28 d. iš Bendrojo pagalbos centro buvo gautas pranešimas, kad Prienų mieste, Nemune, skęsta žmogus. Į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigados ir policijos pareigūnai.
Ugniagesiai gelbėtojai operatyviai ištraukė skęstantį asmenį iš vandens ir pradėjo pradinį gaivinimą. Atvykusios GMP brigados perėmė gaivinimą ir, taikydamos specializuotus gaivinimo veiksmus, per 14 minučių atkūrė paciento kraujotaką bei stabilizavo jo būklę. Pacientas buvo transportuotas į Prienų ligoninę, o vėliau pervežtas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas tolimesniam gydymui. Šia medikų kasdienio darbo sėkmės istorija socialiniame tinkle Facebook pasidalinę GMPT darbuotojai sulaukė visuomenės pagarbos ir padėkų.
Į minėtą iškvietimą vyko ir skendusiam asmeniui kvalifikuotą pagalbą suteikė dvi Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Alytaus teritorinio skyriaus Prienų pastotės brigados: skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Pijus Dilinikaitis ir paramedikas-GMPT automobilio vairuotojas Arūnas Vaidogas bei skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė Jūratė Miselienė ir GMP automobilio vairuotojas-pagalbinis darbuotojas Saulius Matusevičius.
„Tokiose situacijose kiekviena minutė yra lemiama. Anksti pradėtas aplinkinių gaivinimas ir nenutrūkstamas specialiųjų tarnybų darbas ženkliai padidina žmogaus išgyvenimo galimybes,“ – sakė brigados vadovas P. Dilinikaitis.
GMPT darbuotojų teigimu, šis įvykis dar kartą patvirtina, kokią svarbią reikšmę turi greitas reagavimas, profesionalumas ir sklandus Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei policijos pareigūnų bendradarbiavimas. Tik bendromis visų specialiųjų tarnybų pastangomis pavyko išgelbėti žmogaus gyvybę.
„Dėkojame visiems į pagalbą skubėjusiems specialistams už profesionalumą, operatyvumą ir atsidavimą savo darbui. Tokios istorijos primena, kad didžiausi rezultatai pasiekiami dirbant kartu. Kviečiame gyventojus nelikti abejingiems žmonėms, patekusiems į nelaimę, laiku iškviesta pagalba ir pirmieji pagalbos teikimo veiksmai gali išgelbėti gyvybę. Linkime visiems saugios ir šiltos vasaros!“ – skelbia GMPT medikai.

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