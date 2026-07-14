Skriaudžių biblioteką pasiekė ypatinga dovana – 77 knygos nuo FK „Žalgiris“ bendruomenės

14 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Liepos 2 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Skriaudžių biblioteką pasiekė ypatinga dovana – 77 knygos, kurias padovanojo Vilniaus futbolo klubas „Žalgiris“.
Šios gražios iniciatyvos pradžia – kovo 16-ąją, Knygnešio dieną, vykusios FK „Žalgiris“ futbolo rungtynės. Klubo aistruoliai buvo pakviesti į stadioną atsinešti knygą, kurią vėliau būtų galima padovanoti. Kiekvienas žiūrovas, dovanojęs knygą, į rungtynes buvo įleidžiamas nemokamai. Ši akcija sulaukė didelio palaikymo – jos metu surinkta apie 400 knygų.
Svarstant, kam padovanoti surinktus leidinius, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius pasiūlė knygomis pradžiuginti Lietuvos mažųjų kultūros sostinių bibliotekas. Viena šios dovanos dalis pasiekė ir 2026 metų Mažosios Lietuvos kultūros sostinės – Skriaudžių – biblioteką.
Knygas bibliotekai perdavė FK „Žalgiris“ bendruomenės projektų vadovas Vaidotas Rastenis.
Sportą ir kultūrą sieja daug bendrų vertybių: ir sportas, ir knygos ugdo bendruomeniškumą, skatina žmonių aktyvumą, telkia ir vienija skirtingų kartų žmones. Tokios iniciatyvos ne tik praturtina bibliotekų fondus, bet ir kuria prasmingą dialogą tarp skirtingų visuomenės sričių.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja FK „Žalgiris“, jo bendruomenei, akcijoje dalyvavusiems aistruoliams ir visiems, prisidėjusiems prie šios kilnios iniciatyvos. Tegul padovanotos knygos atranda savo skaitytojus, o ši graži draugystė tarp sporto ir kultūros tampa gražia tradicija.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

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