Skriaudžių biblioteką pasiekė ypatinga dovana – 77 knygos nuo FK „Žalgiris“ bendruomenės

Liepos 2 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Skriaudžių biblioteką pasiekė ypatinga dovana – 77 knygos, kurias padovanojo Vilniaus futbolo klubas „Žalgiris“.
Šios gražios iniciatyvos pradžia – kovo 16-ąją, Knygnešio dieną, vykusios FK „Žalgiris“ futbolo rungtynės. Klubo aistruoliai buvo pakviesti į stadioną atsinešti knygą, kurią vėliau būtų galima padovanoti. Kiekvienas žiūrovas, dovanojęs knygą, į rungtynes buvo įleidžiamas nemokamai. Ši akcija sulaukė didelio palaikymo – jos metu surinkta apie 400 knygų.
Svarstant, kam padovanoti surinktus leidinius, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius pasiūlė knygomis pradžiuginti Lietuvos mažųjų kultūros sostinių bibliotekas. Viena šios dovanos dalis pasiekė ir 2026 metų Mažosios Lietuvos kultūros sostinės – Skriaudžių – biblioteką.
Knygas bibliotekai perdavė FK „Žalgiris“ bendruomenės projektų vadovas Vaidotas Rastenis.
Sportą ir kultūrą sieja daug bendrų vertybių: ir sportas, ir knygos ugdo bendruomeniškumą, skatina žmonių aktyvumą, telkia ir vienija skirtingų kartų žmones. Tokios iniciatyvos ne tik praturtina bibliotekų fondus, bet ir kuria prasmingą dialogą tarp skirtingų visuomenės sričių.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja FK „Žalgiris“, jo bendruomenei, akcijoje dalyvavusiems aistruoliams ir visiems, prisidėjusiems prie šios kilnios iniciatyvos. Tegul padovanotos knygos atranda savo skaitytojus, o ši graži draugystė tarp sporto ir kultūros tampa gražia tradicija.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-