Keliaujam ir atrandam

Praeitų metų rugsėjo 20 d. Šeduvoje, Radviliškio rajone, atidarytas žydams skirtas muziejus „Dingęs Štetlas“ labai sudomino Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ narius, todėl nutarėme ten nuvykti ir susipažinti. Jo pavadinimas išvertus iš jidiš kalbos reiškia „nedidelį miestelį“, jame iki II Pasaulinio karo gyveno žydų bendruomenė. Šis muziejus buvo įvertintas kaip vienas gražiausių pasaulyje ir užėmė septintą vietą prestižiniame tarptautiniame architektūros ir dizaino konkurse „Prix Versailles“.
Dingęs Štetlas kvietė mus atrasti išnykusį pasaulį – ištisą prarastų štetlų civilizaciją. Muziejus siekia pagerbti, atgaivinti atmintį. Ekspozicija parengta remiantis moksliniais tyrimais, autentiškais liudijimais ir prisiminimais, kuriais dalijosi po pasaulį išsibarstę Šeduvos žydų palikuonys. Kapinės ir memorialai tiesiog nepalieka abejingų.
Muziejaus architektas Raineris Mahlamaki iš Suomijos ir jo komanda įkvėpimo sėmėsi iš pačių štetlų: vienas didelis pastatas atkuria kadaise buvusias stogų linijas, virš kurių iškyla sinagogos stogas. Pasak autoriaus, „muziejaus pastatas – konceptuali dingusio Štetlo interpretacija“. Muziejus taip įsilieja į aplinkinį kraštovaizdį, kad saulėtą dieną atrodo „orinis“, tarytum miražas.
Nenoriu labai išsiplėsti, nes viską reikia pamatyti ir pajausti. Nuvykite, juolab kad muziejus nemokamas…
Po gardžių pietų „Pas Uršulę“ Kėdainiuose mus pasitiko gidė Gerda, kuri su tokia meile aprodė savo gimtąjį miestą (taipogi su Radvilų sarkofagais), kad nesinorėjo išvykti.
Būtinai užsukite į parduotuvėlę „Saldžios dovanos“, kur visi skanėstai pagaminti su agurkais: uogienės, užtepėlės ir netgi alus. Bet labiausiai patiko agurkiniai ledai, kurie karštą dieną labai atgaivino.
Rugpjūčio 1 d. vyksime pasižmonėti į Anykščių kraštą.
Nijolė Kvietkauskaitė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-