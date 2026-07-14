Keliaujam ir atrandam

14 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praeitų metų rugsėjo 20 d. Šeduvoje, Radviliškio rajone, atidarytas žydams skirtas muziejus „Dingęs Štetlas“ labai sudomino Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ narius, todėl nutarėme ten nuvykti ir susipažinti. Jo pavadinimas išvertus iš jidiš kalbos reiškia „nedidelį miestelį“, jame iki II Pasaulinio karo gyveno žydų bendruomenė. Šis muziejus buvo įvertintas kaip vienas gražiausių pasaulyje ir užėmė septintą vietą prestižiniame tarptautiniame architektūros ir dizaino  konkurse „Prix Versailles“.
Dingęs Štetlas kvietė mus atrasti išnykusį pasaulį – ištisą prarastų štetlų civilizaciją. Muziejus siekia pagerbti, atgaivinti atmintį. Ekspozicija parengta remiantis moksliniais tyrimais, autentiškais liudijimais ir prisiminimais, kuriais dalijosi po pasaulį išsibarstę Šeduvos žydų palikuonys. Kapinės ir memorialai tiesiog nepalieka abejingų.
Muziejaus architektas Raineris Mahlamaki iš Suomijos ir jo komanda įkvėpimo sėmėsi iš pačių štetlų: vienas didelis pastatas atkuria kadaise buvusias stogų linijas, virš kurių iškyla sinagogos  stogas. Pasak autoriaus, „muziejaus pastatas – konceptuali dingusio Štetlo interpretacija“. Muziejus taip įsilieja į aplinkinį kraštovaizdį, kad saulėtą dieną atrodo „orinis“, tarytum miražas.
Nenoriu labai išsiplėsti, nes viską reikia pamatyti ir pajausti. Nuvykite, juolab kad muziejus  nemokamas… 
Po gardžių pietų „Pas Uršulę“ Kėdainiuose mus pasitiko gidė Gerda, kuri su tokia meile aprodė savo gimtąjį miestą (taipogi su Radvilų sarkofagais), kad nesinorėjo išvykti.
Būtinai užsukite į parduotuvėlę „Saldžios dovanos“, kur visi skanėstai pagaminti su agurkais: uogienės, užtepėlės ir netgi alus. Bet labiausiai patiko agurkiniai ledai, kurie karštą dieną  labai atgaivino.
Rugpjūčio 1 d. vyksime pasižmonėti į Anykščių kraštą.
Nijolė Kvietkauskaitė

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