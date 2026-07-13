„Buvo smagu, tik per trumpai…“

Egidijus: „Smagu čia buvo, norėčiau ir kitais metais sudalyvauti…“
Andrius: „Buvo smagu ir įdomu, gaila skirtis…“
Urtė: „Labai patiko, tik per trumpai…“
Laurynas: „Buvo labai ir smagu, ir įdomu su visais dirbti…“
Tai tik keletas atsiliepimų, išgirstų iš vaikų lūpų apie Prienų krašto muziejaus kiemelyje penkias dienas vykusią kūrybinę dienos stovyklą „Medis ir menas: kūrybinis kelias“.
Birželio 30 – liepos 4 dienomis Prienų krašto muziejuje organizuotoje stovykloje dalyvavo per dvidešimt 11–15 metų moksleivių iš Prienų ir Veiverių. Vadovaujami patyrusių medžio skulptorių Justinos Kašponytės, Kęstučio Grigonio ir Vytenio Sakalausko, vaikai susipažino su medžio drožybos tradicijomis, mokėsi darbo su medžiu pagrindų, kūrė eskizus, domėjosi žymių Prienų krašto asmenybių gyvenimu, kuriems ir skyrė savo ąžuolines skulptūras. Visos jos puošia Prienų krašto muziejaus kiemelį, pastatytos šalia jau pernai sukurtų tokios pat stilistikos skulptūrų. Ant daugelio yra, prie kitų bus pritvirtintos lentelės su QR kodu. Jį nuskaičius galima sužinoti apie asmenybę, kuriai skirta skulptūra, kodėl, kas ją kūrė ir pan. Štai K. Grigonis kaip įdomiausią savo mokinių darbą pažymėjo Ovidijaus ir Lauryno sukurtą skulptūrą, skirtą kanklininkui Pranui Puskunigiui. Pernai Ovidijus savo darbą skyrė Eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos įkūrėjui Vytautui Pakarskui.
Urtė su broliu Jokūbu ir Milda šiemet įamžino kunigą Juozą Zdebskį, pernai – rašytoją Vytautą Bubnį.Vieną pusdienį stovyklautojai edukacinėje-pažintinėje išvykoje aplankė žinomo tautodailininko ir medžio drožėjo Antano Česnulio sodybą-muziejų Druskininkuose. Kupinos įspūdžių ir kūrybos dienos prabėgo nepastebimai.
Stovyklos uždarymo šventėje smagiai šurmuliavo, naujais darbais džiaugėsi ne tik muziejaus darbuotojai, vaikai, bet ir jų tėveliai, būrelis svečių.
– Džiugu, kad iš praėjusių metų stovyklautojų būrelis vaikų dalyvavo ir šiemet. Tikiuosi, kad stovykla bus tęstinė, ir susitiksime vėl, – kalbėjo šio projekto sumanytoja Rūta Levinskienė.
Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė negailėjo pagyrų kūrybingiems vaikams ir pažymėjo, kad savo darbais įamžindami žymius Prienų krašto žmones ir patys tapo istorijos dalimi.
Šio projekto metu gimė ir atminties lenta rašytojui Vytautui Bubniui, rodyklė į jo tėviškę Čiudiškėse, kurios bus atidengtos rugsėjo 9 dieną. Jų autorius – medžio skulptorius Algimantas Sakalauskas.
Onutė Valkauskienė
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