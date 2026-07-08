Birštone karšto oro balionų čempionate – lietuvio Roko Kostiuškevičiaus triumfas

Liepos 2–5 dienomis Birštone vyko antrasis bendras Lietuvos ir Latvijos karšto oro balionų čempionatas „Birštono taurė 2026“, subūręs 23 pilotus iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Nepaisant permainingų oro sąlygų, keturias dienas trukusiose varžybose paaiškėjo stipriausi pilotai, o čempiono titulą jau ketvirtus metus iš eilės apgynė lietuvis Rokas Kostiuškevičius.
Ne itin palankios ir permainingos oro sąlygos keitė varžybų planus. Per keturias čempionato dienas įvyko tik pusė planuotų skrydžių, o jų metu pilotai atliko 11 įvairaus sudėtingumo užduočių: nuo tikslaus nusileidimo ir žymeklio numetimo iki jau tradicija tampančių virtualių iššūkių.
Šiemet čempionatas pirmą kartą pasitelkė ir dvi naujoves: pilotams orų prognozes pristatė meteorologas, naudojantis specialiai oreivystės sportui pritaikytą sistemą, o trimatė (3D) rezultatų skaičiavimo platforma, patikslinta pagal šiose varžybose gautas pastabas, bus naudojama ir artėjančiame pasaulio karšto oro balionų čempionate Lenkijoje.
Jau ketvirtus metus iš eilės ant aukščiausios nugalėtojų pakylos lipo oreivis Rokas Kostiuškevičius, surinkęs 8898 taškus. Antrąją vietą užėmė Lenkijos atstovas Denis Dawidziuk (8034 taškai), trečiąją – lietuvis Vytautas Sviderkis (6978 taškai).
„Kintančios oro sąlygos lėmė, kad įvyko tik pusė suplanuotų skrydžių. Tokiomis sąlygomis nugalėtoją kartais gali nulemti atsitiktinumas, tačiau šįkart to nebuvo – laimėjo akivaizdūs lyderiai, o čempiono titulą pelnė patyręs, profesionalus oreivis Rokas Kostiuškevičius“, – sakė renginio organizatorius, oreivių klubo „Audenis“ vadovas Žydrūnas Kazlauskas.
Antrus metus iš eilės kartu su Latvija rengiamas čempionatas, pasak organizatorių, dar kartą įrodė savo vertę. Bendros varžybos suteikė Latvijos pilotams galimybę pasirengti artėjančiam pasaulio čempionatui, o Birštonui – dar kartą patvirtinti savo, kaip tarptautinių oreivystės varžybų organizavimo vietos, vardą.
„Esu labai laiminga, kad galėjau sugrįžti į Birštoną – ši vieta, profesionalus organizavimas ir vaizdai, kuriuos matome skrisdami, tiesiog puikūs. Esame nuoširdžiai dėkingi organizatoriams už galimybę Latvijos pilotams varžytis kartu. Oro sąlygų mes nevaldome, aš skraidau 25 metus ir galiu pasakyti, kad organizatoriai viso čempionato metu priėmė atsakingus sprendimus ir saugumą laikė prioritetu“, – sakė Latvijos komandos atstovė, čempionate užėmusi aštuntąją vietą, Kristina Vevere.
Čempionatą ketvirtus metus iš eilės laimėjęs Rokas Kostiuškevičius pripažino, kad nors buvo vėjuota ir skrydžiai gana trumpi, varžybų direktoriaus nuopelnas – atsakingai parinktos užduotys, pritaikytos sudėtingoms oro sąlygoms, todėl loterijos nebuvo, o dalyviai pademonstravo tikrą meistriškumą.
„Džiaugiuosi laimėjimu, bet tai ne vien mano, o visos komandos nuopelnas. Žiūrovai mato pakilimus ir skrydžius, bet už jų slypi dar labai daug darbo. Didžiulė pagarba organizatoriams ir kurortui, jau tapusiam karšto oro balionų čempionato vizitine kortele – čia visuomet jaučiame profesionalumą ir puikią atmosferą. Net ir sudėtingomis sąlygomis tarp komandų netrūko geros nuotaikos ir šypsenų“, – sakė čempionato nugalėtojas.
Visi čempionato dalyviai, be prizų nugalėtojams, gavo ir vertingų reitinginių taškų, kurie lems kitų metų Lietuvos ir Latvijos rinktinių sąrašus.