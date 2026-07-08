Prienų ligoninės kolektyvas su giliu liūdesiu atsisveikina su ilgamete gydytoja anesteziologe-reanimatologe ir buvusia ligoninės vadove Aldona Marija Matusevičiūte.
Savo profesinį kelią ji pašventė pacientams ir ligoninei, kurioje dirbo daugelį dešimtmečių. Jos iniciatyvumas, atsakomybė ir atsidavimas padėjo plėtoti šiuolaikinę anesteziologijos bei reanimacijos tarnybą, stiprinti ligoninės materialinę bazę ir puoselėti aukštus medicinos etikos standartus.
Aldona Marija Matusevičiūtė gimė 1943 m. gruodžio 20 d. Prienų rajone, Pošvenčio kaime. Mokėsi Pošvenčio, Ašmintos bei Prienų mokyklose. 1961 m. baigusi vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno medicinos mokyklą, akušerijos specialybę.
1964 – 1965 m. dirbo Alytaus rajono Junčionių felčerinio punkto vedėja.
1965 – 1971 m. studijavo Kauno medicinos institute, įgijo gydytojo kvalifikaciją.
1971 – 1972 m. Prienų ligoninėje atliko internatūrą ir įgijo chirurgo specialybę. Nuo 1972-08-01 dirbo Prienų ligoninėje gydytoja chirurge. 1972 m. pabaigoje Vilniaus universiteto gydytojų tobulinimosi kursuose įgijo gydytojo anesteziologo-reanimatologo specialybę ir nuo 1973 m. pradėjo dirbti gydytoja anesteziologe-reanimatologe.
1973-02-16 atliko pirmąją endotrachėjinę narkozę. Nuo tada išsiplėtė chirurginių operacijų atlikimo galimybės.
1978 – 1997 m. dirbo Prienų centrinės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai.
1997-10-01 – 2013-06-30 dirbo ligoninės vyriausiąja gydytoja.
Vadovė ypatingą dėmesį skyrė materialinės bazės atnaujinimui. Padedant rajono savivaldybei 1998 metais buvo atlikta ligoninės katilinės rekonstrukcija, pakeista šildymo sistema, leidusi sumažinti šildymo kaštus. Vėliau per kelerius metus suremontuotas Vidaus ligų skyrius, atlikta operacinės ir reanimacijos skyriaus rekonstrukcija.
Nuo 2006 m. vykdyti Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai, kurių dėka iš esmės pasikeitė įstaigos veidas.
Per savo darbo metus gydytoja Aldona Marija Matusevičiūtė pelnė daugybę Sveikatos apsaugos ministerijos bei Prienų rajono vadovų padėkų, su didele atsakomybe, diplomatiškumu gynė įstaigos prestižą.
Iki 2023 m. gydytoja dirbo Prienų ligoninėje, Dienos chirurgijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje, gydytoja anesteziologe-reanimatologe.
Kolegų atmintyje ji išliks kaip išmintinga vadovė, jautri gydytoja ir nuoširdus žmogus, visada pasirengęs padėti ir palaikyti. Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir visiems, kuriems teko garbė ją pažinti. Šviesus jos atminimas visada gyvuos mūsų širdyse.
Viešosios įstaigos Prienų ligoninės kolektyvas
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