Vasaros teniso stovykla „Žaisk. Judėk. Laimėk!“

7 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birželio 15–19 dienomis vyko Birštono sporto centro trenerio Lino Smailio organizuota vasaros teniso stovykla „Žaisk. Judėk. Laimėk!“, kurioje dalyvavo 15 Birštono savivaldybės moksleivių.
Per penkias aktyvias dienas vaikai ne tik tobulino teniso žaidimo techniką ir pagrindinius žaidimo elementus, bet ir ugdė greitį, vikrumą, ištvermę bei lankstumą. Stovyklautojai dalyvavo įvairiuose judriuose žaidimuose, varžėsi vienetų ir dvejetų teniso turnyruose, mokėsi komandinio darbo ir siekė asmeninių pergalių.
Nepamirštamų emocijų suteikė išvyka į Vilnių, kur vaikai išbandė elektrinius kartingus bei lankėsi Energetikos ir technikos muziejuje. Po aktyvių veiklų stovyklautojai gardžiai pietavo restorane „Old Town Grill“.
Nors savaitės pradžioje net tris dienas lydėjo lietus, prastas oras nesutrukdė gerai nuotaikai, aktyviam sportui ir smagiam laikui kartu. Stovykla dar kartą įrodė, kad sportas, draugystė ir pozityvumas gali įveikti bet kokias oro sąlygas!
Dėkojame visiems dalyviams už energiją, pastangas ir puikią nuotaiką. Iki kitų susitikimų teniso kortuose!
Birštono sporto centro informacija

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