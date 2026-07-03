Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai Nemajūnuose – bendrystės ir gražių tradicijų šventė

Birželio 28-ąją Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje vyko tradiciniai Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai, sukvietę gausų būrį parapijiečių, kraštiečių ir svečių. Nors diena buvo itin karšta ir saulėta, bet tai nesutrukdė žmonėms gausiai susiburti į vieną gražiausių vasaros švenčių, kurioje susipynė malda, muzika, bendrystė ir ilgametės tradicijos.
Šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo Vievio parapijos vikaras kunigas Povilas Slaminis kartu su Nemajūnų parapijos klebonu mons. Rimvydu Jurkevičiumi bei Jiezno parapijos kunigu dr. Algirdu Akelaičiu. Prieš mišias tikintieji dalyvavo iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią, išlaikydami gražią ir prasmingą atlaidų tradiciją. Atlaiduose taip pat dalyvavo ir piligrimai, pėsčiomis atvykę iš Birštono. Jų piligriminė kelionė tapo prasminga pasiruošimo atlaidams dalimi bei gražiu tikėjimo ir bendruomeniškumo ženklu.
Šventės metu buvo pasveikinti Petro ir Povilo vardus nešiojantys parapijiečiai. Nors šiemet varduvininkų susirinko nedaug, jiems buvo skirti nuoširdūs sveikinimai, linkint sveikatos, Dievo palaimos ir gražių gyvenimo metų.
Po religinių apeigų šventė, kurią šiemet organizavo Nemajūnų bendruomenės santalka, persikėlė į bažnyčios šventorių, kur susirinkusiųjų laukė koncertas. Puikią nuotaiką dovanojo kapela „Vilainiai“, kurios atliekamos dainos ne vienam žadino prisiminimus ir kvietė kartu niūniuoti gerai žinomas melodijas. Pasibaigus koncertui, Nemajūnų bendruomenės santalka pirmininkė Eitmyra Grybauskienė visų bendruomenės narių vardu kapelos vadovui Antanui Mikalauskui įteikė gėlių puokštę, o kapelos nariams – po gėlę, dėkodama už gražų muzikinį pasirodymą ir šventinę nuotaiką.
Renginyje dalyvavo Birštono savivaldybės vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras, kurie pasveikino susirinkusiuosius ir pasidžiaugė, kad Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai kasmet suburia gausų būrį žmonių bei puoselėja ilgametes tradicijas. Sveikinimo žodį tarė ir laikinai LR žemės ūkio ministro pareigas einantis Andrius Palionis, pasveikinęs visus susirinkusiuosius bei pasidžiaugęs gražia ilgamete tradicija, jog Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus kasmet organizuoja vis kita bendruomenė.
Svarbia ir simboline šventės akimirka tapo medinio rakto perdavimo ceremonija. Jau ne vienerius metus gyvuojanti tradicija simbolizuoja atsakomybės perdavimą kitai bendruomenei organizuoti ateinančių metų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus. Šiemet Nemajūnų bendruomenės santalka simbolinį raktą perdavė Matiešionių krašto bendruomenės pirmininkei Irenai Lenkutienei, linkėdama sėkmės tęsiant šią gražią ir prasmingą tradiciją.
Pasibaigus koncertinei programai visi susirinkusieji buvo pakviesti į agapę. Prie gausiai padengto vaišių stalo žmonės bendravo, dalijosi įspūdžiais, ragavo vaišių ir džiaugėsi galimybe pabūti kartu. Šventoriuje netrūko šiltų pokalbių, nuoširdžių susitikimų ir bendrystės – būtent tai ir yra didžiausia atlaidų vertė. Tokios akimirkos primena, kad Nemajūnų atlaidai – tai ne tik religinė šventė, bet ir gyva bendruomenės tradicija, vienijanti įvairaus amžiaus žmones bei stiprinanti tarpusavio ryšį.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasidalinusiems organizacinius rūpesčius, taip pat dvasininkams, muzikantams, svečiams ir kiekvienam, kuris savo dalyvavimu prisidėjo prie jaukios, prasmingos ir bendrystės kupinos Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų šventės Nemajūnuose.
Eitmyra Grybauskienė
Nemajūnų bendruomenės santalkos pirmininkė