Prienai – studentų architektūrinėse vizijose

3 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono savivaldybė tęsia bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis. Šį kartą savo idėjas Prienams pristatė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Architektūros vientisųjų studijų programos studentai. Studentų darbuose – įdomios, drąsios ir mūsų kraštą naujai pamatyti kviečiančios vizijos.
Viena iš projektinių idėjų – kempingo ir viešųjų erdvių Paprienėje sutvarkymas, apimant futbolo stadioną ir jo prieigas. Tai erdvė, kuri jau šiandien svarstoma kaip galima kempingo teritorija, todėl studentų siūlymai tampa puikiu įkvėpimu tolimesnėms diskusijoms ir planavimui.
Kitas pristatytas darbas – gyvenamųjų namų kompleksas senųjų kareivinių teritorijoje. Šiuolaikiški daugiabučiai, apželdintos ir tvarkingos erdvės, patogus būstų išplanavimas, vaikų žaidimų aikštelės, automobilių stovėjimo sprendimai – visa tai galėtų darniai įsilieti į istorinę teritoriją, išsaugant jos paveldą ir kartu atliepiant šiuolaikinio žmogaus poreikius.
Žinoma, studentų darbai – tai idėjiniai projektai. Juos vertinant būtina atsižvelgti į gamtosauginius ribojimus, architektūrinius, paveldosaugos ir kitus reikalavimus. Tačiau būtent tokios vizijos leidžia pažvelgti plačiau, pamatyti teritorijų potencialą ir ieškoti sprendimų, kurie ateityje galėtų virsti realiais darbais.
Dėkojame VDA Kauno fakulteto Architektūros vientisųjų studijų programos vadovui doc. Edmundui Jackui už bendradarbiavimą, studentų darbų kuravimą ir atvirumą bendroms idėjoms.
Pristatymo metu sutarta bendradarbiavimą tęsti ir toliau – ieškoti erdvių ne tik Prienuose, bet ir visame rajone, kad studentų idėjos neliktų vien kursiniais darbais, o galėtų tapti įkvėpimu Savivaldybei, specialistams ir investuotojams, matantiems mūsų krašto potencialą.
Kartais dideli pokyčiai prasideda nuo eskizo. O Prienai tikrai turi ką pasiūlyti ir kūrėjams, ir investuotojams.
Prienų rajono savivaldybės informacija

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