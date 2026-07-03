Paskelbti Mato Šalčiaus premijos laureatai

3 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono savivaldybės ir Lietuvos žurnalistų sąjungos organizuojamo Mato Šalčiaus premijos konkurso laureatais šiemet tapo keliautojai ir Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai Aistė ir Augustinas Žemaičiai.
Premija jiems skirta už lietuviškų pėdsakų paieškas pasaulyje ir Lietuvos vardo garsinimą projektu „Gabalėliai Lietuvos“. 2025–2026 m. laureatai išleido dvi knygas, parengė dešimtis straipsnių, skaitė viešas paskaitas, kūrė filmus ir televizijos laidas, o jų ilgametė veikla reikšmingai prisideda prie lietuviško paveldo pasaulyje išsaugojimo ir Lietuvos vardo garsinimo.
Sveikiname laureatus ir linkime sėkmės tęsiant prasmingą misiją!
Apie premijos įteikimo datą, laiką ir vietą informuosime papildomai.
Prienų rajono savivaldybės informacija

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