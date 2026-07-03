Kartu ieškojom paparčio žiedo

3 liepos, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Nemajūnų dienos centre su vaikais paminėjome gražią lietuvišką tradiciją – Jonines.
Kartu pynėme vainikus iš įvairiausių žolynų ir gėlių, kalbėjomės apie šios šventės papročius bei jų prasmę. Vėliau leidomės į smagią ir paslaptingą paparčio žiedo paiešką.
Didžiausias džiaugsmas vaikų laukė tuomet, kai, „radus“ paparčio žiedą, jie aptiko saldžių dovanėlių, o smagiausia buvo tai, kad visi vaišėmis gražiai pasidalino tarpusavyje, parodydami draugiškumą ir bendrystę.
Džiaugiamės galėdami kartu kurti jaukias akimirkas, puoselėti tradicijas ir stiprinti vaikų bendravimo įgūdžius.
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija

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