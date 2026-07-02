Vilties piligrimų kelionė – širdies kelias į Dievą

Kai žmogus leidžiasi į piligriminę kelionę, jis eina ne tik žemės keliu – jis keliauja ir savo širdies keliu. Kiekvienas žingsnis tampa malda, kiekvienas sustojimas – proga iš naujo atrasti Dievo artumą, o kiekvienas sutiktas žmogus – Jo meilės simboliu.
Minint Kaišiadorių vyskupijos šimtmetį, birželio 28 dieną, Birštono Caritas organizacijos pakviesti, parapijiečiai leidosi į piligriminę kelionę nuo Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios iki Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios. Piligrimų ryžto nesumažino net vasariškas, alinantis karštis – juos vedė tikėjimas, bendrystė ir troškimas padėkoti Dievui už Jo suteiktas dovanas.
Prieš kelionę piligrimus palaimino Birštono parapijos klebonas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius. Kiekvienam įteikdamas „Vilties piligrimo“ pasą, akcentavo, kad svarbiausia piligrimystės žymė įrašoma ne pase, o žmogaus širdyje, jo tikėjime, darbuose ir gyvenimo pavyzdyje.
Džiugu, kad kartu su piligrimais keliavo Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras, merės administratorė Paulina Kušnerovienė bei Tarybos narys Jonas Pačėsa – tai gražus bendrystės ir pagarbos ženklas šiai prasmingai iniciatyvai.
Kelionės metu piligrimai sustojo Evangelijos, Dėkingumo, Tikėjimo ir susitaikymo bei Vilties piligrimų stotelėse. Prasmingiems apmąstymams, bendroms maldoms ir giesmėms vadovavo atvykę svečiai – Augustinas, Matas ir Rimantė. Šiose stotelėse dėkota Dievui už gyvenimo dovanas, prašyta stiprinti tikėjimą, mokėti atleisti ir kasdien savo gyvenimu liudyti Evangeliją, būti Šviesos, Meilės, Tikėjimo ir Vilties nešėjais.
Piligriminės kelionės kulminacija tapo iškilmingos šv. Mišios Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Eucharistija vainikavo visą piligrimystės kelią, sujungdama maldą, auką ir dėkingumą į vieną bendrą padėkos giesmę Dievui.
Tikiu, kad ši jau antra piligriminė kelionė iš Birštono į Nemajūnus taps tradicija, kasmet suburiančia vis daugiau žmonių eiti Vilties keliu, įkvepiančiu dar labiau puoselėti tikėjimą, meilę ir tarnystę artimui.
Dėkoju visiems, pasiryžusiems eiti piligrimų keliu, puoselėjantiems gerumą, paguodą ir viltį ten, kur jos trūksta, stiprinantiems tikėjimą ten, kur jis silpsta, ir besidalijantiems meile ten, kur jos labiausiai reikia.
Nijolė Jakimonienė
Birštono dekanato Caritas koordinatorė
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