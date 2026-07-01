Puoselėjame medžioklės tradicijas, tobuliname įgūdžius

Birželio 20 d. vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Prienų skyriaus organizuotos kombinuoto šaudymo varžybos. Į jas susirinko per 60 dalyvių iš 8 Prienų rajono būrelių, taip pat svečiai iš Kauno, Marijampolės, Šakių ir Raseinių.
LMŽD Prienų skyriaus organizuojamos kombinuoto šaudymo varžybos yra ne tik sportinis renginys, bet ir svarbi medžiotojų kvalifikacijos bei saugaus elgesio su ginklais ugdymo priemonė. Tokios varžybos kasmet suburia medžiotojus iš įvairių klubų ir būrelių, suteikdamos galimybę pasitikrinti savo taiklumą, meistriškumą ir pasirengimą realioms medžioklės situacijoms.
Pagrindinis varžybų tikslas – skatinti medžiotojus nuolat tobulinti šaudymo įgūdžius. Medžioklėje itin svarbu ne tik pataikyti į taikinį, bet ir priimti atsakingus sprendimus, užtikrinančius gyvūnų gerovę bei žmonių saugumą. Reguliarios treniruotės ir dalyvavimas varžybose padeda ugdyti šias savybes.
Ne mažiau svarbus tikslas – saugaus elgesio su ginklais kultūros puoselėjimas. Varžybų metu dalyviai privalo laikytis griežtų saugumo reikalavimų, todėl ugdomi atsakingo ginklo valdymo įgūdžiai, kurie būtini kiekvienam medžiotojui.
Kombinuoto šaudymo varžybos taip pat stiprina medžiotojų bendruomenę. Tai puiki proga susitikti bendraminčiams, pasidalinti patirtimi, aptarti medžioklės aktualijas ir stiprinti tarpusavio ryšius. Tokie renginiai puoselėja medžioklės tradicijas, skatina draugišką konkurenciją ir bendruomeniškumą.
Dar vienas svarbus aspektas – stipriausių šaulių atranka. Rajoninės varžybos leidžia nustatyti geriausius šaulius, kurie vėliau gali atstovauti Prienų skyriui respublikinėse LMŽD medžioklinio kombinuoto šaudymo varžybose. Tokiu būdu ugdomas sportinis meistriškumas ir garsinamas Prienų krašto vardas nacionaliniu mastu.
Šį kartą stipriausi rajone buvo Pakuonio medžiotojų būrelio šauliai (451 taškas), antri liko Jiezno medžiotojų būrelio (438 t.), treti – MB „Prienai“ atstovai. Prienų rajono asmeninėje įskaitoje geriausiai pasirodė Tomas Stanevičius (169 t.), antras liko Nerijus Šiugždinis (162 t.), trečias – Mantas Milašauskas (159 t.). Moterų kategorijoje nepralenkiama buvo Paulina Veingertnerienė (147 t.), antra – Dalia Černevičienė (99 t.), trečia – Indra Mostauskienė (78 t.). Tarp būrelių pirmininkų nepralenkiamas buvo Tomas Stanevičius (169 t.), antrą vietą iškovojo Mantas Milašauskas (159 t.), trečias liko Tadas Džervus (142 t.), o iš senjorų geriausiai pasirodė Sigitas Žilinskas (153 t.), Linas Aleknavičius (109 t.) ir Kęstas Jankauskas (92 t.).
LMŽD Prienų skyriaus kombinuoto šaudymo varžybos yra prasminga tradicija, jungianti sportą, saugumą, medžioklės etiką ir bendruomeniškumą. Tai renginys, kuris prisideda prie atsakingos medžioklės kultūros stiprinimo bei medžiotojų meistriškumo augimo.
Nuoširdžiai dėkojame Prienų rajono merui Alvydui Vaicekauskui, vicemerui Deividui Dargužiui už įsteigtas nuostabias taures, už bendrystę ir visokeriopą pagalbą – Seimo narei, socialinės apsaugos ir darbo ministrei Jūratei Zailskienei, jos patarėjai Daivai Macijauskienei. Didelis Ačiū generaliniam mūsų varžybų rėmėjui Optic Spot, bei Nocpix, rėmėjams HIKMICRO ir VS sistemos, GoHunt Lietuva, Vilniaus ginklai bei Šarūnui Maigiui, be kurių nebūtų puikių prizų loterijoje. Ačiū visiems dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų!
LMŽD Prienų skyriaus informacija