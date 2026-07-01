Prienų krašto muziejus įgyvendina tęstinį projektą „Medis ir menas: kūrybinis kelias“

Prienų krašto muziejus įgyvendina projektą „Medis ir menas: kūrybinis kelias“, skirtą 11–14 metų vaikams iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų. Projekto tikslas – sudaryti galimybes vaikams prasmingai ir kūrybiškai leisti vasaros atostogas, ugdyti meninius gebėjimus, stiprinti socialines ir emocines kompetencijas bei susipažinti su tradiciniais amatais.
Penkių dienų kūrybinė stovykla vyks 2026 m. birželio 29 d. – liepos 3 d. Jos metu dalyviai ne tik mokysis medžio drožybos pagrindų, bet ir ugdys kūrybiškumą, savarankiškumą, bendravimo įgūdžius bei pasitikėjimą savo jėgomis. Vaikai turės galimybę prasmingai leisti laisvalaikį, atrasti naujus gebėjimus ir patirti kūrybos džiaugsmą.
Projektas tęsia 2025 metais pradėtą iniciatyvą. Praėjusių metų stovyklos metu buvo sukurta edukacinė erdvė, kurioje stovyklos dalyviai išdrožė 18 medinių skulptūrų Prienų kraštui nusipelniusioms asmenybėms įamžinti. Ši erdvė tapo ne tik vaikų kūrybinio darbo rezultatu, bet ir prasmingu indėliu į krašto kultūros puoselėjimą bei istorinio atminimo išsaugojimą. Sėkminga pirmosios stovyklos patirtis paskatino tęsti projektą ir suteikti galimybę naujai vaikų grupei dalyvauti kūrybinėse veiklose.
Pagrindinė stovyklos veikla – edukacinės medžio drožybos dirbtuvės. Jų metu vaikai susipažins su įvairiomis medžių rūšimis, jų savybėmis, augimo procesu ir panaudojimo galimybėmis. Dalyviai mokysis saugiai naudotis drožybos įrankiais, pagrindinių medienos apdirbimo būdų, susipažins su tradicinėmis drožybos technikomis ir kurs individualius kūrybinius darbus iš medžio.
Kūrybiniai užsiėmimai skatins vaikų vaizduotę, saviraišką ir iniciatyvumą. Kūrybos procese bus ugdomi svarbūs asmeniniai gebėjimai – kantrybė, kruopštumas, atsakomybė, gebėjimas planuoti savo veiklą ir siekti užsibrėžto tikslo. Galimybė savo rankomis sukurti unikalų darbą padės stiprinti pasitikėjimą savimi ir skatins didžiuotis savo pasiekimais.
Svarbi projekto dalis skiriama socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimui. Bendrų veiklų metu vaikai mokysis bendradarbiauti, dirbti komandoje, dalintis idėjomis ir patirtimi, gerbti kitų nuomonę bei kartu spręsti iškilusius iššūkius. Tokia patirtis padeda ugdyti bendruomeniškumą, stiprina tarpusavio ryšius ir kuria saugią aplinką asmeniniam augimui.
Stovyklos veikloms vadovaus patyrę medžio drožybos meistrai ir edukatoriai. Jie supažindins vaikus su Lietuvos tautodailės tradicijomis, medžio meno reikšme kultūros pavelde bei praktiniais amato ypatumais. Dalyviai turės galimybę mokytis iš profesionalų, stebėti jų darbo procesą ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias.
Baigiantis stovyklai bus surengtas sukurtų darbų pristatymas. Jo metu vaikai galės pademonstruoti savo kūrybinius pasiekimus artimiesiems ir bendruomenei. Tai taps ne tik jų darbo įvertinimu, bet ir paskatinimu toliau domėtis kūryba, tradiciniais amatais bei Lietuvos kultūros paveldu.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė
Projekto informaciniai partneriai: laikraščiai „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“, naujienų portalas „Krašto vitrina“ (kvitrina.com), Birštono turizmo informacijos centras, Prienų turizmo ir verslo informacijos centras.
Rūta Levinskienė
Prienų krašto muziejaus kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė