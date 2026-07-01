Poezijos ir muzikos popietė „Atsiminimai eilėse…“

Bibliotekoje vyko jaukus ir prasmingas kraštietės Aurikos Riliškienės trečiosios poezijos knygos pristatymas, subūręs poezijos, muzikos ir kūrybos mylėtojus. Renginys tapo ne tik naujausios knygos sutiktuvėmis, bet ir šiltu bendrystės, prisiminimų bei kūrybinio įkvėpimo susitikimu.
Knygos autorė dalijosi mintimis apie kūrybos kelią, naujausios knygos gimimą, skaitė savo eiles, atverdama klausytojams jautrų ir nuoširdų savo poezijos pasaulį. Autorės kūrybą subtiliai papildė atlikėja Emilija Levinskaitė, dovanojusi klausytojams nuostabias muzikines akimirkas. Jos atliekami instrumentiniai kūriniai fortepijonu ir jautriai skambėjusios dainos, pritariant gitarai, sukūrė ypatingą šventės nuotaiką ir leido poezijai suskambėti dar gilesnėmis spalvomis.
Renginį praturtino ir kūrėjų klubo narių Angelijos Kubilienės bei Jurgio Montvilos skaitomos ei-lės, šilti prisiminimai ir nuoširdūs pasidalijimai apie kūrybą. Gražių žodžių autorei negailėjo ir susitikime dalyvavusi viešnia – Seimo narės bei socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės patarėja Daiva Macijauskienė, pa-sveikinusi poetę Auriką knygos pasirodymo proga ir palinkėjusi kūrybinės sėkmės ateityje.
Šis susitikimas išsiskyrė ne tik poezijos skaitymais ir muzikiniais intarpais. Susirinkusieji buvo pakviesti aktyviai įsitraukti į kūrybines veiklas – dalijosi mintimis, dėliojo bendrą eilių mozaiką, ieškojo jiems artimiausių eilučių ir kartu kūrė ypatingą renginio atmosferą. Tai leido kiekvienam pasijusti ne tik klausytoju, bet ir šventės dalimi.
Poezijos ir muzikos dermė, nuoširdūs pokalbiai, kūrybinės užduotys bei šilta bendrystė dar kartą patvirtino, kad knygos suartina žmones, o poezija geba paliesti jautriausias širdies stygas ir palikti ilgai išliekantį šviesų pėdsaką.
Pakuonio bibliotekos bibliotekininkė Renata Žibienė