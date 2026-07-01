Birštonas kviečia atitrūkti nuo žemės: dangų nuspalvins karšto oro balionai, Vasaros estradoje – galiūnų turnyras

Liepos 2–5 d. kurorte, šiemet švenčiančiame 180 metų jubiliejų, vyks jau 2-asis bendras Lietuvos–Latvijos karšto oro balionų čempionatas „Birštono taurė 2026“. Jame rungsis 25 patyrę pilotai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos, žiūrovams dovanodami spalvingą reginį. Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, Vasaros estradoje tradiciškai jėgas išbandys stipriausi atletai turnyre „Nemuno galiūnas 2026“.
Birštonas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausių oreivystės sporto vietų Lietuvoje. Nemuno kilpų reljefas, erdvios pakilimo ir nusileidimo vietos bei palankus mikroklimatas kasmet į kurortą pritraukia geriausius Baltijos šalių pilotus. Prie sportininkų pasirengimo prisideda ir išvystyta Birštono sporto infrastruktūra.
Pasak renginio organizatoriaus, oreivių klubo „Audenis“ vadovo Žydrūno Kazlausko, pirmasis bendras Lietuvos ir Latvijos čempionatas pasiteisino, todėl šiemet jis organizuojamas antrą kartą. „Šiandien vieni stipriausių pasaulio oreivių yra būtent mūsų regione. Lenkijos sportininkai nuolat patenka tarp pasaulio lyderių, lietuviai reguliariai iškovoja prizines vietas tarptautinėse varžybose. Bendras čempionatas su Latvija ne tik stiprina bendradarbiavimą, bet ir padeda iš naujo auginti susidomėjimą oreivystės sportu kaimyninėje šalyje“, – sako Ž. Kazlauskas.
Čempionate – ir technologinės naujovės
Šių metų čempionate „Birštono taurė 2026“ bus išbandomos ir kelios naujovės. Pirmą kartą pilotams orų prognozes pristatys meteorologas, naudojantis specialiai oreivystės sportui pritaikytą prognozavimo sistemą.
Dar viena naujovė – pažangi varžybų rezultatų skaičiavimo platforma, kuri leis realiuoju laiku stebėti pilotų varžybinius skrydžius trimatėje (3D) aplinkoje. Sistemą jau kelerius metus kuria klaipėdietis Julius Venckus. Jei platformos debiutas Birštone bus sėkmingas, ateityje ji galėtų būti naudojama ir kituose tarptautiniuose čempionatuose.
Per keturias varžybų dienas, esant palankioms oro sąlygoms, pilotai atliks 6 varžybinius skrydžius ir tikėtina apie 20 skirtingo sudėtingumo užduočių. Be tradicinių rungčių – žymeklio numetimo kuo arčiau taikinio – kasmet daugėja ir virtualių užduočių, leidžiančių dar tiksliau įvertinti sportininkų meistriškumą.
Kur geriausia stebėti skrydžius?
Kol pilotai demonstruos meistriškumą ore, spalvingus skrydžius virš Nemuno kilpų bus galima stebėti iš įvairių kurorto vietų. Viena įspūdingiausių vietų fotografuoti – Birštono apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria visa Nemuno kilpų panorama, ir Nemuno krantinė.
Kitokį reginį siūlo ir Nemunas – skrydžius galima stebėti plaukiant laiveliais, kai balionai atsispindi upės paviršiuje. Norintiems pajusti tikrąją varžybų atmosferą, organizatoriai rekomenduoja apsilankyti pakilimo zonoje, kur rytais ir vakarais vyksta pasirengimas skrydžiams, pripučiami karšto oro balionai ir dirba pilotų komandos.
Varžybiniai skrydžiai planuojami apie 5.30 val. ryte ir apie 20 val. vakare. Dauguma pakilimų vyks iš didžiosios pievos, tačiau tikslų laiką ir vietą lems oro sąlygos. Naujausia informacija bus skelbiama oreivių klubo „Audenis“ socialinių tinklų paskyrose.
Norintys patys pakilti karšto oro balionu, kviečiami registruotis iš anksto oreivių klubo „Audenis“ „Facebook“ paskyroje ir svetainėje www.skriskimekartu.lt.
Tradicinis galiūnų turnyras su naujais išbandymais
Ilgąjį sporto savaitgalį Birštone užbaigs tradicinis tarptautinis galiūnų turnyras „Nemuno galiūnas 2026“. Liepos 6 dieną, 13 val., Vasaros estradoje vyks jau XXVII-asis turnyras, kuriame varžysis aštuoni sportininkai – šeši atletai iš Lietuvos ir du iš Latvijos.
Nors turnyras turi gilias tradicijas, organizatoriai kasmet atnaujina rungtis, kad iššūkis būtų įdomus tiek sportininkams, tiek žiūrovams. Šiemet galiūnai varžysis rąsto ir Apolono ašies kėlimo, lagaminų nešimo su padangos vartymu bei estafetės rungtyse. Taip pat jiems teks nešti statinę, maišą ir nasčias.
Neatsiejama turnyro dalimi išliks dvi žiūrovų labiausiai laukiamos klasikinės rungtys – vilkiko traukimas ir Karaliaus Mindaugo kalavijo laikymas. Nugalėtojams bus įteiktos atminimo taurės.
Sporto vasara Birštone tęsis ir po ilgojo savaitgalio. Liepos 17-ąją kurortas pakvies į jau tradicija tampantį bėgimą į Birštono apžvalgos bokštą, šiemet minintį septynerių metų sukaktį. Vis didesnio populiarumo sulaukiantis renginys kasmet pritraukia būrį aktyvaus laisvalaikio mėgėjų – nuo vaikų iki patyrusių bėgikų, siekiančių kuo greičiau įveikti 300 bokšto laiptelių.
Daugiau informacijos apie ilgojo sporto savaitgalio renginius ir kitas Birštono vasaros pramogas: www.visitbirstonas.lt/renginiai/