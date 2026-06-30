Mindaugas Sinkevičius patvirtintas Ministru Pirmininku

Seimas pritarė Respublikos Prezidento pateiktai Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į Ministro Pirmininko pareigas.
Savo nuomonę Seimo posėdyje išsakė visos parlamentinės frakcijos. Didžiausios Seime Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė pabrėžė, kad partijos teikiamas kandidatas pasižymi visomis reikalingomis kompetencijomis ir būdo bruožais, kurie būtini šiandien eiti Ministro Pirmininko pareigas, yra išlaikęs glaudų ryšį su paprastais žmonėmis, jų kasdieninėmis problemomis ir viltimis, tai lyderis, besirenkantis atvirumą ir dialogą.
„M. Sinkevičius yra jaunas, energingas, bet kartu patyręs ir atsakingas vadovas, jam 42-eji, turi teisininko išsilavinimą, yra socialinių mokslų daktaras, turi vadovavimo patirties ir, svarbiausia, aiškią viziją – Lietuvos, kurioje regionai nėra užmiršti, kurioje verslas jaučiasi saugus, o žmonės gali oriai gyventi. Mindaugo ekonominė vizija yra praktiška ir orientuota į rezultatus, jis siekė pritraukti investicijas į regionus, plėtoti žaliąją ekonomiką, inovacijas ir infrastruktūrą bei stiprinti savivaldybių finansinį savarankiškumą. Mindaugas pabrėžė būtinybę užtikrinti, kad ekonomikos augimo vaisiais dalintųsi visi Lietuvos gyventojai“, – sakė O. Leiputė.
„Šiandien Demokratų frakcija turėjo galimybę susitikti su M. Sinkevičiumi ir yra pasiruošusi balsuoti už, bet ne todėl, kad keičiasi Ministras Pirmininkas, balsuosime už, todėl, kad pasikeitė politinis susitarimas, kuriuo remsis būsimos Vyriausybės darbas, būtent šio susitarimo pokyčių demokratai nuosekliai siekė pastaruosius mėnesius. Nuosekliai kalbėjome apie būtinybę perkrauti Vyriausybės darbą ir valdančiosios daugumos veikimą ne dėl pačios pertvarkos, o tam, kad valdžia būtų labiau susitelkusi, efektyvesnė ir orientuota į rezultatą. Todėl šiandien sprendžiame ne tik dėl Ministro Pirmininko, sprendžiame, ar ši perkrova taps realiais pokyčiais ir mūsų valstybės valdyme“, – pabrėžė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas.
Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnas Jaroslavas Narkevičius pabrėžė, kad M. Sinkevičiaus sukaupta patirtis dirbant ūkio ministru, savivaldoje – meru, Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovu, pasirinkti prioritetai būsimai Vyriausybei lėmė frakcijos apsisprendimą: „Patirtis vietos savivaldoje, lyderio atsakomybė, aiškiai apibrėžti prioritetai, tvirta pozicija gynybos ir saugumo srityje, aiškus geopolitinis kursas, atvirumas atsakomybei, veikimas pagal teisines procedūras ir susitelkimo retoriką. Tokie kriterijai lemia mūsų teigiamą apsisprendimą“.
Mažumos frakcijos žadėjo būti aktyvia opozicija, tačiau nelikti nuošalyje, sprendžiant svarbiausius valstybės klausimus.
„Mes esam opozicinė jėga, turim kitokią Lietuvos viziją, kitokias pažiūras, tai natūralu. Būsim dalykiški, tačiau kartu ir principingi. Mes kontroliuosim, oponuosim, bet ir siūlysim, ir paremsim, gerbiamas Mindaugai, ten, kur reikės valstybei, tą mes pažadame ir tikrai savo žodį tesėsime“, – sakė opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
„Atsakomybę valdyti valstybę rinkėjai patikėjo socialdemokratams. Mes savo balsais palaikome tuos sprendimus, kurie būtini valstybės saugumui ir esminiams nacionaliniams interesams. Tačiau pareiga suformuoti koaliciją ir Vyriausybę tenka socialdemokratams. Todėl M. Sinkevičiaus kandidatūros mes palaikyti neketiname. Ne todėl, kad Lietuvai linkėtume nestabilumo. Priešingai. Todėl, kad stabilumas negali būti statomas ant opozicijos balsų. Valdantieji patys privalo įrodyti savo daugumos gyvybingumą“, – opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos poziciją pristatė frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Norėčiau palinkėti, kad Seime, frakcijoje būtų dažnas svečias, kad nebūtų taip, kad frakcijos nariai nežino, ką daro Vyriausybė, kad nebūtų taip, kad frakcijos nariai ateina kartais tariasi su opozicija, kaip balsuoti ir ką daryti, kad nebūtų taip, kad Vyriausybės projektas yra vienas, o Seimo komitetas priima kitą. Tai yra, ko gero, vienas svarbiausių ir sudėtingiausių dalykų“, – sakė „Nemuno aušros“ frakcijos seniūnas Remigijus Žemaitaitis.
Kalbėdamas iš Seimo posėdžių salės tribūnos kandidatas į Ministrus Pirmininkus M. Sinkevičius pripažino, kad darbas savivaldoje išmokė nesislėpti už abstrakčių formuluočių: „Savivalda mane išmokė labai paprasto dalyko: žmonėms mažiausiai rūpi, kaip gražiai skamba valdžios planai. Žmonėms rūpi, ar sutvarkytas kelias, ar veikia mokykla, ar šalia yra gydytojas, ar galima nuvažiuoti į darbą, ar institucija išsamiai ir suprantamai atsako, ar valdžia girdi ir sprendžia. Todėl ir Vyriausybės darbą matau taip pat ne kaip kalbų, o kaip sprendimų ir rezultatų darbą“.
M. Sinkevičius žadėjo vadovautis keliais aiškiais principais, jeigu Seimas pritars jo kandidatūrai: „Pirmasis – stabilumas. Tai nereiškia, kad nebus diskusijų ar ginčų. Demokratijoje jų turi būti, tačiau ginčai negali virsti nuolatiniu valstybės paralyžiumi. Iš partnerių tikiuosi dalykiškumo, pagarbos ir supratimo, kad valstybės interesas turi būti aukščiau trumpalaikės politinės naudos“.
Antrasis principas, pasak kandidato į premjerus, – atsakomybė ir skaidrumas – kiekvienas sprendimas turi būti pagrįstas, skaidrus ir orientuotas į realią naudą.
„Trečiasis principas – rezultatas. Žmonės pavargo nuo politikos, kurioje daug pažadų, bet mažai atsakymų, kada ir kaip jie bus įgyvendinti. Todėl Vyriausybės darbą matuosiu ne deklaracijomis, o per konkrečius darbus“, – sakė M. Sinkevičius.
Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kandidatūros“ (projektas Nr. XVP-1694) balsavo 80, prieš buvo du, susilaikė 28 Seimo nariai.
Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinta, kad Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.
LR Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento Spaudos biuro informacija