Skaitymai ir kūrybinė edukacija, skirti Ramutės Skučaitės 95-mečiui paminėti

Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų bibliotekos padalinyje vyko vasaros skaitymų renginys „Čiulbantys eilėraščiai ir spalvoti paukščiai“, skirtas poetės Ramutės Skučaitės 95-ajam jubiliejui paminėti.
Susirinkę jaunieji skaitytojai klausėsi poetės eilėraščių apie paukščius – „Gegutės gobtuvėlis“, „Zylė“ ir „Kikilio lizdelis“. Vaikai ne tik skaitė ir aptarė kūrinius, bet ir kalbėjosi apie paukščius, jų gyvenimo būdą bei svarbą gamtoje.
Po skaitymų vyko kūrybinė edukacija „Margaspalviai paukščiai“. Dalyviai spalvino ir margino medinius paukštelius, rinkosi spalvas, kūrė savitus raštus ir lavino kūrybiškumą. Edukacijos metu netrūko susikaupimo, geros nuotaikos ir džiaugsmo dalijantis savo darbais su draugais.
Renginys skatino domėtis vaikų literatūra, pažinti Ramutės Skučaitės kūrybą. Jaunųjų skaitytojų sukurti spalvingi paukšteliai tapo gražiu prisiminimu apie šį renginį.
Birštono viešosios bibliotekos Nemajūnų padalinys