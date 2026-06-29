Keičiasi karšto vandens kainos „Birštono šiluma“ vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) birželio 11 dieną posėdyje nustatė bendrovės „Birštono šiluma“ karšto vandens kainų dedamąsias. Naujos kainos vartotojams bus pradėtos taikyti nuo rugpjūčio 1 d.
UAB „Birštono šiluma“ projekcinė 2026 m. birželio mėn. karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose, palyginti su galiojančia, didėja 35 ct/m3 ir bus 10,56 Eur/m3. Projekcinė karšto vandens kaina kitiems vartotojams, palyginti su galiojančia, didėja 7 ct/m3 ir bus 10,28 Eur/m3.
Kainos didėja dėl pastoviųjų sąnaudų augimo ir didesnių karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose.
Pateiktos projekcinės karšto vandens kainos skirtos tik pokyčiui palyginti. Tiekėjai, apskaičiuodami kiekvieno mėnesio galutinę paslaugų kainą, atsižvelgia į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, geriamojo vandens pardavimo bei šilumos kainas, todėl galutinė vartotojams taikoma mėnesio kaina gali nesutapti su palyginimui pateiktomis projekcinėmis kainomis.
Paslaugų kainos vartotojams bus pradėtos taikyti nuo rugpjūčio 1 d.
Parengta pagal VERT informaciją
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