Istorinis Birštono sporto centro jaunųjų tenisininkų pasiekimas!

Birželio 13–14 dienomis Kaune vyko „Tennis Space“ teniso akademijos taurės turnyras, kuriame varžėsi U7, U9 ir U12 amžiaus grupių sportininkai.
Birštono sporto centrui šiame turnyre atstovavo trys jaunieji tenisininkai – Kristupas Blekaitis, Pijus Indriūnas ir Bernardas Jucys, kurie rungėsi U9 amžiaus grupėje. Iš viso šioje kategorijoje dalyvavo 9 berniukai.
Kristupas ir Pijus pademonstravo puikų žaidimą ir įveikė visus savo varžovus, nukeliaudami iki pat finalo! Tai – istorinis pasiekimas Birštono sporto centrui, nes pirmą kartą du mūsų sportininkai susitiko nacionalinio teniso turnyro finale!
Kristupas Blekaitis tapo turnyro nugalėtoju, iškovojęs 4 pergales iš 4 galimų. Pijus Indriūnas iškovojo antrąją vietą – sėkmingai laimėjo visus mačus iki finalo, o lemiamoje dvikovoje nusileido Kristupui.
Bernardui Juciui šis turnyras buvo puiki galimybė kaupti varžybinę patirtį. Jam teko susitikti su stipriais ir vyresniais varžovais – Kristupu Blekaičiu bei Linu Vitkausku iš Vilniaus teniso akademijos. Nors pergalių iškovoti nepavyko, Bernardas abiejuose mačuose kovojo iki paskutinio taško. Antrajame susitikime jam pavyko laimėti vieną setą, tačiau lemiamame trečiajame sete pranašesnis buvo varžovas.
Didžiuojamės mūsų jaunaisiais sportininkais ir jų treneriu Linu Smailiu! Linkime nesustoti tobulėti bei siekti dar aukštesnių rezultatų ateities turnyruose!
Birštono sporto centro informacija