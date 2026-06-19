Jei sakai, jog retai girdi Lietuvos vardą, išsiduodi, kad nebuvai Birštono kultūros centro mišraus choro „Birštonas“ koncerte kurorto Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Jei jauti, jog aplinkui daug nerimo ir maža vilties, apgailestauk, kad neatėjai į choro „Birštonas“ koncertą. Jei nežinai, kaip atsiprašyti brolio ir pasakyti jam gerus žodžius, vertėjo paklausyti choro „Birštonas“, jis dainuoja Sauliaus Petreikio dainą „Brolis“.
Programoje „Giesmė Tėvynei ir Dangui“ skambėjo Lietuva, pirmąkart išgirdau „Vardan tos“ (yra tokia Raimondo Martinkėno daina). „Baltas paukštis“ kilo aukštai ir žadino viltį – palaiminti dainuojantys po aukštais bažnyčios skliautais, palaiminti savo klausytojus laiminantys.
Jei manai, kad Birštono kultūros centro kapelos „Lendrūnas“ vadovas, choro dalyvis Algirdas Seniūnas tik akordeonu ir armonika groja, nebuvai koncerte ir negirdėjai jo saksofono.
Pavėsių karalienė – choro vadovei, talentingam, gražiam žmogui Inesai Rutkauskienei. O po žiedelį šios puikios gėlės – kiekvienam kolektyvo dainininkui ir koncertmeisterei Olgai Zubavičienei. Už maldą saulei, už žiburį dangaus skliaute, už vilties paukštį, už tai, kad „vardan tos“, ir kad choro pavadinimas „Birštonas“!
P. S. Mačiau, kaip džiaugėsi choro pasirodymu muzikinį išsilavinimą turinti ir pirmąkart kolektyvą išgirdusi birštoniškė Rasa (dabar ji gyvena Vilniuje), girdėjau, kaip gerų žodžių dainininkėms negailėjo Ona, kelis dešimtmečius dainavusi Lietuvos operos ir baleto teatro chore, todėl lieka tik palinkėti: tegyvuoja choras „Birštonas“, tegul mūsų kurorto vardas skamba plačiai ir garsiai! Ir kad Lietuva nenutiltų…
Genovaitė