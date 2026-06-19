Projektas „Skambantys kanklių dialogai“: iš Niujorko į Prienus atkeliauja nauji kanklių skambesiai

Liepos 6-ąją Prienų Revuonos parke pristatysime Prienų kultūros ir laisvalaikio centro projektą „Skambantys kanklių dialogai“ ir kviesime naujai pažvelgti į vieną seniausių lietuviškų muzikos instrumentų. Pirmajame koncerte kartu su Prienų krašto ir Šakių rajono folkloro ir tradicinių kanklių kolektyvais pasirodys Niujorke gyvenanti lietuvė, džiazo vokalistė, kompozitorė ir kanklininkė Simona Smirnova bei dainų kūrėjas, kompozitorius ir multiinstrumentalistas Alec Hutson.
Kai projekto organizatoriai susisiekė su Simona Smirnova ir pakvietė prisijungti prie „Skambančių kanklių dialogų“, ji mielai sutiko. Nors atlikėja jau daugiau nei trylika metų gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose, ryšys su Lietuva ir jos muzikiniu paveldu išlieka itin svarbi jos kūrybinės tapatybės dalis.
Šiandien Simona Smirnova yra viena ryškiausių lietuviškų kanklių ambasadorių pasaulyje. Baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją bei garsųjį Berklee College of Music Bostone, ji kuria ir koncertuoja tarptautinėse scenose, vadovauja savo muzikos mokyklai Niujorke – „Simona School of Music“, o savo kūryboje jungia džiazą, šiuolaikinę muziką, Baltijos šalių folklorą ir kanklių skambesį. Muzikos pasaulyje ji neretai pristatoma kaip vienintelė profesionali kanklininkė Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Kūrybinių sumanymų Simonai netrūksta – kartu su instrumentų meistru Vytautu Švažu ji sukūrė spalvotų koncertinių kanklių liniją „Kanklės in New York“. Ryškiomis spalvomis ir netradiciniu dizainu išsiskiriantys instrumentai tapo dar vienu būdu parodyti, kad kanklės gali būti šiuolaikiškos, drąsios ir artimos įvairioms auditorijoms.
Simonos muzikinis kelias prasidėjo, kai būdama septynerių paprašė mamos leisti ją į muzikos mokyklą. Iš pradžių galvojo rinktis gitarą, bet mokykloje jai buvo pasiūlytas kitas instrumentas. Taip Simona pirmą kartą išgirdo kanklių skambesį.
„Mokytoja perbraukė pirštu per stygas, ir aš iš karto pasakiau – noriu būti kanklininke“, – prisimena atlikėja.
Nuo to laiko kanklės tapo neatsiejama jos gyvenimo dalimi. Mokydamasi Ignalinoje, vėliau studijuodama džiazo vokalą Vilniuje, o dar vėliau – šiuolaikinę kompoziciją Bostone, ji nuolat ieškojo būdų, kaip tradicinį lietuvišką instrumentą integruoti į šiuolaikinę muziką.
Gyvenimas JAV šiems ieškojimams suteikė naują prasmę. Patekusi į daugiakultūrę aplinką, Simona vis dažniau sau kėlė klausimą, kuo gali išsiskirti pasaulinėje muzikos scenoje. Atsakymu tapo būtent kanklės ir lietuviško folkloro motyvai.
„Kai išvykau į JAV, kanklės įgijo kitą reikšmę. Supratau, kad galiu jas pristatyti pasauliui kaip Lietuvos kultūros dalį“, – pasakoja ji.
Per daugiau nei dešimtmetį kanklių garsai kartu su Simona pasiekė JAV džiazo klubus, lietuvių bendruomenes, Australijos ir Naujosios Zelandijos koncertų ir akademines erdves. Atlikėja rengia edukacijas, seminarus, pasakoja apie lietuviškas muzikos tradicijas ir supažindina įvairių šalių auditorijas su instrumentu, kurio daugelis iki tol nėra nei matę, nei girdėję.
Kūrybiniai ieškojimai atsispindi ir Simonos albumuose. Pirmąjį autorinį projektą įkvėpė literatūra, kituose atsirado kamerinės muzikos, gamtos tematikos, improvizacijos ir folkloro elementų. Taip per keturis albumus pamažu formavosi savitas Simonos muzikinis pasaulis, kuriame lietuviškos kanklės natūraliai susitinka su džiazu, šiuolaikine muzika ir asmeninėmis patirtimis. Vienas naujausių jos darbų – „Kanklės in New York“ – tapo ne tik albumu, bet ir natų knyga, supažindinančia su kanklių galimybėmis šiuolaikiškai.
Prie Simonos kūrybinės kelionės pastaraisiais metais prisijungė ir jos vyras multiinstrumentalistas Alec Hutson. Menininkai susipažino Niujorke, o šiandien kartu kuria muziką, kurioje susitinka skirtingos patirtys ir muzikiniai pasauliai. Nors Alec lietuviškai nekalba, viename naujausių jų įrašytų singlų jis dainuoja lietuvių kalba. Neseniai dar daugiau naujų patirčių kūrėjų šeimai padovanojo dukrelė Zoja. Kaip sako pati Simona, motinystė pakeitė jos kasdienybės ritmą, tačiau dar labiau sustiprino įkvėpimą kurti.
Simoną ir Alec vienija ir meilė gamtai, todėl būtent gamtos motyvai tapo svarbia jų bendros kūrybos tema. Gamta ir žmogaus ryšys su aplinka dažnai atsispindi jų kuriamose dainose. Šias idėjas atlikėjai atsiveža ir į Prienus. Čia jų kūryba susitiks su vietos folkloro kolektyvų tradicijomis, o Niujorko muzikinė energija suskambės kartu su lietuviško paveldo garsais.
„Gyvename mieste, kuriame susitinka viso pasaulio kultūros. Todėl mums labai įdomu atvykti į mažesnius miestus, kur tradicijos išlieka gyvos ir autentiškos. Tikimės, kad sujungę niujorkietišką energiją ir Prienų krašto folkloro muziką sukursime kažką naujo, ko dar niekas nėra girdėjęs“, – sako Simona Smirnova.
Projektas „Skambantys kanklių dialogai“ startuos liepos 6 d. 17 val. Prienų Revuonos parke. Pirmajame koncerte kartu pasirodys Simona Smirnova, Alec Hutson, Prienų krašto ir Šakių rajono folkloro bei tradicinių kanklių kolektyvai. Programoje susilies lietuviško folkloro tradicijos, šiuolaikinė kūryba, džiazo improvizacijos ir nauji kanklių skambesio atradimai.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informacija