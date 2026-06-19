Noras pažinti, augti, bendrauti neturi amžiaus ribų

Prienų rajono Trečiojo amžiaus universitetas (toliau – TAU) šventiškai užbaigė dar vienus mokslo metus. Gausiai susirinkusius, bendryste bei noru ką nors naujo sužinoti, išmokti, patirti besidalijančius TAU studentus pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, jiems buvo perduoti Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės linkėjimai. O geros nuotaikos užtaisu šventės dalyvius apdovanojo TAU vizitine kortele tapęs Erikos Ambrazienės vadovaujamas linijinių šokių kolektyvas „Prienų žiburys“.
Smalsių žmonių nuolat daugėja
Justinas Marcinkevičius yra sakęs: žmogus auga tik tada, kai dalijasi, kai ieško, kai trokšta sužinoti daugiau nei žinojo vakar. Šie taiklūs poeto žodžiai labai tinka Trečiojo amžiaus universiteto dalyviams apibūdinti. Švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotoja, TAU veiklų koordinatorė Rima Zablackienė pasidžiaugė, kad aktyvių, smalsių vyresnio amžiaus žmonių rajone nuolat daugėja. Šiais mokslo metais TAU lankė 405 klausytojai. Tai net 40 žmonių daugiau nei praėjusiais metais. Ketvirtadalis jų – kaimiškųjų seniūnijų gyventojai.
Pasak R. Zablackienės, šie mokslo metai buvo itin intensyvūs ir turiningi – TAU dalyviams pasiūlytas net 121 renginys: paskaitos, mokymai, fizinio aktyvumo užsiėmimai (mankštos, linijiniai šokiai, šiaurietiškas ėjimas), kūrybinės dirbtuvės, išvykos, kelionės ir kt. „Mūsų mokslo metų biudžetą sudarė 13 330 eurų. Tai Savivaldybės lėšos. Retas kuris kitas universitetas Lietuvoje gali pasigirti tokiu finansavimu“, – sakė R. Zablackienė, primindama, kad mūsų studentams net nario mokesčio nereikia mokėti.
TAU veikla pasidžiaugęs meras Alvydas Vaicekauskas pajuokavo, kad nors ši pinigų suma ir nemaža, tačiau dar daugiau, gal net 100 tūkstančių, padėta sutaupyti Ligonių kasai, nes užimtumas, gera emocinė sveikata, puiki nuotaika, šypsena – tai dalykai, kurių niekur nenusipirksi. Tad meras linkėjo toliau tęsti mokslus ir… akademinių atostogų neimti.
Kiekvienais metais – naujos temos ir veiklos
TAU lankytoja Tamara džiaugiasi įvairiapuse universiteto veikla. Pasak jos, visur net sunku besuspėti. Pasiūlyti užsiėmimai, paskaitos taip įsuka į gyvenimo verpetą, kad tikrai negali jaustis nuo jo atitolęs ar tik stebintis iš šalies. Mokslo metų baigimo šventėje R. Zablackienė dar kartą priminė ir tarsi iš naujo atgaivino patirtus įspūdžius. „Tradiciškai kiekvieną mėnesį turėjome po dvi paskaitas – iš viso jų buvo 16. Jų metu atvėrėme langą į bičių pasaulį, klaidžiojome su gamtininku Mariumi Čepuliu, vartėme senovines knygas su Sondra Rankeliene, pabuvojome Dakaro ralyje su Valdu Valiukevičium, nuo teorijos iki praktikos ėjome gintaro keliu, domėjomės žolynų galia, į sveikos mitybos svarbą gilinomės su mokslininku Tomu Vaičiūnu, kaupėme žinias kituose susitikimuose“, – vardijo R. Zablackienė. O paskaitų ciklą užbaigė į mokslo metų užbaigimo šventę atvykęs politikas, etiketo žinovas Giedrius Drukteinis.
Šie mokslo metai pasižymėjo ir naujais akcentais – keturių užsiėmimų savęs pažinimo ir tobulinimo mokymų ciklais. Jie buvo skirti psichikos sveikatai, sveikai mitybai ir fiziniam aktyvumui. TAU lankytojai kaupė žinias skaitmeninio raštingumo mokymuose, kūrybinėse dirbtuvėse (pynė šventinius vainikus ir gamino papuošalus), mokėsi pinti iš vytelių, dalyvavo sporto, sveikatos dienose, tradicinėje vakaronėje. Gražia tradicija tapo susitikimai prieš didžiąsias metų šventes Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, kur klebonas Vaidotas Labašauskas už TAU lankytojus aukoja šv. Mišias, kurias palydi koncertinės programos.
Vyšnaitė ant torto – kelionės
Iš Kauno į Prienus su šeima persikėlusi Evelina TAU lankė pirmus metus. Kol dirbo, pasak jos, laiko tokiems dalykams nelikdavo. Išėjus užtarnauto poilsio ir apsigyvenus Prienuose gyvenimas pasikeitė. Moters dėmesį patraukė toje pačioje namų laiptinėje gyvenanti Onutė – sutikdavo ją skubančią tai į šiaurietiško ėjimo užsiėmimus, tai į linijinius šokius, tai į mankštas. O kai užkalbinta papasakojo, kad tai vis TAU veiklos ir dar prasitarė, kad gana dažnai ir į įvairias keliones, teatrus važiuoja, Evelina nusprendė – rašys prašymą, kad ir ją priimtų į Trečiojo amžiaus universitetą. Bus proga ir namų aplinką pakeisti, ir kažką naujo sužinoti, patirti, pamatyti. Ir tikrai nenusivylė. „Niekada nebuvau buvusi Alytaus miesto teatre. Kadangi pati nevairuoju, būtų sunkoka jame apsilankyti. O TAU ir nuveža, ir parveža – vienas malonumas“, – šypsosi aktyvia universiteto lankytoja tapusi Evelina.
Kelionės, kultūrinių renginių, teatrų lankymas – neatsiejama TAU veiklos dalis. Pasak R. Zablackienės, tam skirta ir didžioji Savivaldybės skirto finansavimo dalis. „Net tris kartus (tiek buvo norinčiųjų!) vykome į vienos dienos kelionę po Kaišiadorių kraštą, ta pačia kryptimi į Dzūkiją važiavome du kartus. Tęsėme pažintį su savo rajonu: du kartus apsilankėme Pakuonio krašte, kartą vykome Naujosios Ūtos kryptimi. Pažiūrėjome 5 spektaklius Alytaus miesto teatre, po 2 spektaklius Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre bei Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, pirmą kartą važiavome į Žalgirio areną, į ledo šou“, – mokslo metų uždarymo šventėje vardijo R. Zablackienė. Pasak jos, Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vos ne visas repertuaras jau matytas, tad pradeda žvalgyti į Kauno, Vilniaus dramos teatrus. „Turiu idėją pavasariui nupirkti bilietus į Lietuvos nacionalinį Vilniaus dramos teatrą, važiuoti į sostinę visai dienai ir susiorganizuoti ekskursiją po senamiestį“, – ateities planais dalijosi R. Zablackienė.
Mokslo metai baigėsi ne visiems
Nors TAU mokslo metai ir baigėsi, linijinių šokių kolektyvas „Prienų žiburys“ tęsia savo veiklą. Pernai vasarą šokėjos dalyvavo tarptautiniame linijinių šokių festivalyje Palangoje, Joninių ir Mindaugo karūnavimo dienos šventėse Piliuonoje (Kauno r.), Šokio dienoje Prienuose. O netrukus jų laukia smagus tarptautinis šokių festivalis Druskininkuose.
R. Zablackienė neslepia, kad darbai nesibaigia ir šios veiklos organizatoriams. Daugelį dalykų, pavyzdžiui, susitikimą su įdomiu lektoriumi, būtina suplanuoti iš anksto. Štai kodėl prieš išlydėdama didelio susidomėjimo sulaukusį gamtininką Marių Čepulį jau sutarė dėl kito jo apsilankymo kitais metais. „Šiandien galiu pasakyti, kad spalio mėnuo jau užpildytas, pamažu dėliojasi ir kitų mėnesių veiklų kalendorius“, – sako TAU veiklų koordinatorė. Pasak jos, pasiteisinusius dalykus, pavyzdžiui, pažintį su savo kraštu ketinama tęsti ir kitais mokslo metais. „Su Šilavotu jau visi susipažino (į skelbtą išvyką po šį kraštą šiemet nesusirinko grupė), tačiau norinčiųjų vykti į Naująją Ūtą buvo gerokai daugiau nei galėjome paimti, todėl manau, kad šią išvyką pakartosime. Pakuonio kryptyje keisim tam tikras detales, įtrauksim kitus objektus, bet išsaugosime bendradarbiavimą su Daukšiagirės dvaru. Tik kartą buvome Jiezne, būtų įdomu apsilankyti Stakliškėse, paragauti ten kepamų bulvinių bandų, tik štai tokio kiekio žmonių (mūsų visada būna pilnas autobusas, t.y. 50 TAU lankytojų) jie nepriima“, – planais dalijasi R. Zablackienė, mintyse dėliojanti ir galimą rankdarbių ratelių idėją, ir kitų sumanymų užuomazgas.
„Kuo platesnis bendradarbiavimas su rajono įstaigomis, tuo didesnė pasiūla, daugiau įvairesnių veiklų, – už geranorišką bendradarbiavimą, pagalbą ir įgyvendintas idėjas dėkodama Kultūros ir laisvalaikio centrui, Meno mokyklai, Prienų krašto muziejui, Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai, Visuomenės sveikatos biurui, VšĮ „Prienai“ ir pirmą kartą TAU lankytojus į savo veiklą įtraukusiai VšĮ „Meninė drožyba“, – kalbėjo R. Zablackienė. O kad būsimos veiklos kryptys būtų dar aiškesnės, dar labiau atlieptų TAU lankytojų lūkesčius, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė paprašė grįžtamojo ryšio – paragino visus užpildyti parengtas anketas, jose išsakyti savo pasiūlymus bei pageidavimus.
Mokslo metų baigimo šventei apibendrinti ir vėl labai tiko Justino Marcinkevičiaus žodžiai: svarbiausia išsaugoti širdį jauną. TAU dalyviai įrodė, kad troškimas pažinti, bendrauti, augti neturi amžiaus ribų.
Aldona Milieškienė