Kurorto jubiliejaus proga – sveikinimai, padėkos ir apdovanojimai

Penktadienio pavakarę šventiškai nusiteikę birštoniečiai ir svečiai pradėjo švęsti Birštono kurorto 180-ąjį gimtadienį, kuriam skirtų renginių programa tęsis tris dienas. Įžanginiu šventės akcentu tapo kurorto gatvėmis nusidriekusi miestelėnų eisena su milžinišku gimtadienio tortu, kurią į Savivaldybės aikštę atvedė orkestro „Trimitas“ muzikantai ir šokėjos.
Pirmasis Birštono kurorto šventės vakaras buvo skirtas padėkoms, sveikinimams ir apdovanojimams. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, apžvelgusi, kaip pasikeitė Birštonas per du dešimtmečius, pasidžiaugė jo virsmu į modernų sanatorinio gydymo ir sveikatingumo miestą, anot jos, šį proveržį paskatino verslo investicijos.
Kurorto 180-ties metų jubiliejaus proga už svarų indėlį plėtojant Birštono kurorto sveikatinimo ir sveikatingumo tradicijas, formuojant išskirtinį Birštono kurorto įvaizdį, aukščiausią paslaugų kokybę merė padėkojo didžiausiems verslo „banginiams“ – „Eglės sanatorijos“, VšĮ „Tulpės“ sanatorijos, AB „Versmė“, „Royal SPA residence“, „Vytautas Mineral SPA“ kolektyvams, o jų vadovams įteikė Birštono garbės ženklus.
Šiemet Kaišiadorių vyskupijai minint 100 metų jubiliejų, N.Dirginčienė padėkojo garbiam šventės svečiui Jo Ekscelencijai vyskupui ordinarui Jonui Ivanauskui už bendradarbiavimą su savivaldybe, nuoširdų ir glaudų santykį su Birštono tikinčiaisiais ir apdovanojo jį Birštono garbės ženklu. Savo ruožtu vyskupas padėkojo visai Birštono bendruomenei už aktyvumą, karitatyvinius darbus ir perdavė merei vyskupijos jubiliejinį medalį.
Birštoniečius savo vizitu pagerbė ir LR Seimo pirmininkas Juozas Olekas, įteikęs merei padėką už nuoširdų rūpestį miestu ir jo bendruomene.
Savo pagarbą ir palankumą merei išreiškė Jonavos meras, LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, miesto gimtadienio proga birštoniečius pasveikino Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Lucie Stepanyan, Lecko, Keilos, Cechocineko miestų delegacijų atstovai, kiti svečiai.
Žinutę apie švenčiantį Birštoną į prasigiedrijusį dangų išskraidino muzikinė vakaro programa, kurioje pasirodė popmuzikos ir operos grupė „Balsai“, dainininkas Jurgis Bruzga ir Donatas Montvydas su gyvo garso grupe.
Naktinėje programoje – šviesos instaliacija „Galaktika“ Vytauto Jurgio Meškos parke, oreivių ugnies paradas kurorto gatvėmis kartu su moto akrobato Nerijaus Malinausko pasirodymu bei vasaros kino festivalio „Sidabrinės gervės naktys 2026“ filmai.