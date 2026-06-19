Iš varžybų – su medaliais

Kol vieni sklandytojai Pociūnuose savo baltasparnius dar tik ruošė padangių skrydžiams, kiti jau grįžo iš varžybų. Ir ne tuščiomis!
Štai Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (KAASK) pilotas Darius Liaugaudas „Žemaitijos taurės“ varžybose savo medalių kolekciją papildė net šešiais medaliais ir čempiono titulą užleido tik Pamario sklandytojų klubo pilotui Ringaudui Kikalui. Trečias liko vilnietis Ričardas Jurkus.
Varžybos Telšių aerodrome vyko gegužės 23–birželio 3 dienomis. Dėl apdovanojimų susikovė latvis ir trylika pilotų iš visos Lietuvos. Skrydžius ypač sunkino stiprūs pavasario vėjai, vis tik pavyko įvykdyti šešias užduotis. Atskiruose pratimuose Darius iškovojo tris bronzos ir du sidabro medalius.
Dar du KAASK nariai Linas Miežlaiškis, Vladas Motūza bei vilniečiai Adomas Grabskis, Igoris Volkovas dalyvavo 40-ajame Pasaulio sklandymo čempionate Lenkijoje. Varžybos atviros, 18 metrų ir dviviečių 20 metrų sklandytuvų klasėse. Linas su Adomu skraidė populiariausioje 18 metrų klasėje ir tarp 42 dalyvių atitinkamai užėmė aštuonioliktą ir dvidešimt šeštą vietas. Viename pratime Linas iškovojo bronzos medalį. Dviviečių sklandytuvų klasėje Vladas skraidė su Igoriu Volkovu ir iš šešiolikos ekipažų liko penkiolikti.
Varžybų maratonas dar tik prasidėjo. Birželio 19 – 28 dienomis Pociūnuose susikaus sportinės klasės (MIX) pilotai, liepos 4–12 d. Paluknyje organizuojamos tradicinės Zenono Brazausko taurės varžybos, o liepos 31–rugpjūčio 9 dienomis Biržuose kartu su klubinės klasės sklandymo čempionatu vyks ir 8-ojo FAI Jaunimo Europos prieščemponatas.
Onutė Valkauskienė