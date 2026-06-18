Veiverių Kazimiero Skučo Rimorystės muziejui sukako 20 metų

Birželio 13 d. Veiveriuose iškilmingai paminėtas Kazimiero Skučo Rimorystės muziejaus 20-metis. Į šventę susirinko muziejaus bičiuliai, bendruomenės nariai, kultūros ir paveldo puoselėtojai. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje. Vėliau svečiai rinkosi muziejuje, kur buvo prisiminta jo atsiradimo istorija, veiklos kelias ir žmonės, prisidėję prie šio unikalaus kultūros paveldo išsaugojimo.
Susirinkusiuosius pasveikino Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė, pabrėžusi muziejaus svarbą saugant krašto istoriją ir tradicinius amatus. Prisiminimais bei įžvalgomis taip pat dalijosi Milda Skučas Napjus, Jūratė Mieldažienė ir Oksana Venckūnienė, kurių indėlis buvo svarbus atnaujinant muziejų ir kuriant jo ekspoziciją.
Didelio susidomėjimo sulaukė Ginto Masionio pristatytas rimorystės amatas. Vienas iš nedaugelio šio amato puoselėtojų Lietuvoje lankytojams gyvai demonstravo savo darbą, supažindino su tradiciniais įrankiais ir pasakojo apie rimoriaus profesijos ypatumus. Ši edukacinė veikla leido iš arčiau pažinti amatą, kuris ilgus metus buvo neatsiejama Lietuvos kaimo gyvenimo dalis.
Renginio programą praturtino pasivažinėjimas arklių traukiama karieta, sulaukęs didelio lankytojų susidomėjimo.
Šventės dalyviai taip pat aplankė parodą „Nuotraukos pasakoja“, kurioje atsispindėjo muziejaus kūrimosi istorija, svarbiausi veiklos momentai ir žmonės, prisidėję prie jo gyvavimo. Jaukią ir šventišką nuotaiką kūrė Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ atliekami kūriniai.
Jubiliejinė šventė tapo prasminga proga prisiminti muziejaus nueitą kelią, pagerbti jo kūrėją Kazimierą Skučą ir padėkoti visiems, kurie per du dešimtmečius prisidėjo prie šio išskirtinio muziejaus išsaugojimo ir puoselėjimo.
Prienų krašto muziejaus informacija