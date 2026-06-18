Tyla pavirto balsu…

„Būkime tie, kuriuose ir dėl kurių istorija yra gyva,“ šiuo kvietimu išsaugoti atmintyje skaudžiausius tautos istorijos puslapius ir pagerbti Birštono krašto žmones – prievarta ištremtus, kalintus, nužudytus, negrįžusius į tėvynę – birželio 14 dieną Birštone prasidėjo Gedulo ir vilties dienai skirtas renginys.
Minint 85-ąsias tremties metines, J.Basanavičiaus aikštėje, prie paminklo žuvusiems partizanams, birštoniečiai prisijungė prie pilietinės akcijos „06.14 Atminties neištremsi“, kurios metu mokytojai, moksleiviai, politikai, nevyriausybinių organizacijų, kurorto įstaigų atstovai garsiai perskaitė 323 Birštono krašto žmonių, patyrusių tremtį ir kalinimus, vardus, pavardes ir likimus.
1 minutė tylos ir pagarbos tiems kraštiečiams, kurie buvo išvežti į nežinią… Susirinkusieji klausėsi trumpos radijo teatro inscenizacijos, kurioje Birštono gimnazijos I a klasės mokinės Adrija Januškevičiūtė, Agnė Barkauskaitė, Urtė Vaičikauskaitė įgarsino ištrauką iš Dalios Grinkevičiūtės knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“.
Atminties akciją organizavo Birštono gimnazija, istorijos mokytoja metodininkė Daiva Jonykaitė-Snapaitienė, lituanistė Vytautė Kurtovienė.
Dalė Lazauskienė