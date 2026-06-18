PR Baidarių mėgėjų žemėlapyje – naujas favoritų ketvertas

Prasidėjus aktyviajam vandens turizmo sezonui, vis daugiau Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės, Prienų savivaldybių gyventojų, rinkdamiesi maršrutus plaukimui baidarėmis, pirmenybę teikia Dzūkijos upėms. Tarp populiariausių – Verknė, Ūla, Grūda ir Merkys, o didžiausio susidomėjimo sulaukia Verknė, išsiskirianti vaizdingais skardžiais, sraunesnėmis atkarpomis itin patogiu susisiekimu ir galimybe rinktis tiek vienos, tiek dviejų dienų ar dar ilgesnius maršrutus. Taip pat pastebimos tendencijos, kad vis daugiau žmonių domisi galimybėmis plaukti kalnų upėmis užsienio šalyse.
Vandens turizmo žygius Lietuvoje ir užsienyje jau 22 metus organizuojančios įmonės „Upių labirintas“ vadovo Povilo Pelanio teigimu, šį sezoną jau ryškėja kelios tendencijos: didesnės kompanijos, ilgesni maršrutai ir didesnis komforto poreikis.
„Vis dažniau plaukimą užsisako 10–18 žmonių kolektyvai – įmonių komandos, draugų grupės ar šeimos. Neretai pasirenkami dviejų dienų maršrutai su nakvyne. Ypač populiari Verknė – ji patogi atvykti tiek iš Vilniaus, tiek iš Kauno, Marijampolės, Prienų ar Alytaus, o maršrutų įvairovė leidžia prisitaikyti prie skirtingo pasirengimo žmonių“, – sako P. Pelanis.
Pasak jo, po pandemijos vis dar jaučiamas poreikis daugiau laiko praleisti gamtoje ir bendrauti gyvai. „Šį sezoną galėtume pavadinti sugrįžimu į gamtą su šeima, draugais ir kolegomis. Žmonės renkasi ne tik trumpus pasiplaukiojimus, bet ir ilgesnes išvykas su nakvyne, papildomomis veiklomis stovyklavietėse.
Kuo išskirtinė Verknės upė?
„Planuojant plaukimą dažniausiai sulaukiame labai panašių klausimų – tiek iš šeimų su mažais vaikais, tiek iš skirtingo amžiaus ar patirties grupių. Žmonės ieško upės, kurioje netrūktų vandens net sausesniu laikotarpiu, nereikėtų tempti baidarių per seklumas, būtų šiokių tokių iššūkių, bet kartu išliktų saugu. Tokiais atvejais drąsiai rekomenduoju Verknę“, – sako „Upių labirinto“ vadovas Povilas Pelanis.
Verknė prasideda Trakų rajone ir, įveikusi 77 kilometrus, įteka į Nemuną – maršrutą patogu užbaigti ties Birštonu. Šioje atkarpoje galima rinktis nuo vienos iki keturių dienų trukmės žygius su nakvyne atnaujintoje stovyklavietėje. „Nors upės pavadinimo kilmė siejama su žodžiais „verkti“ ar „virkauti“, man atrodo, kad jei kas ir sugraudina, tai tik jos kraštovaizdžio grožis“, – šypsosi pašnekovas.
Upės slėnis pasižymi įvairove – čia keičiasi skardžiai ir atviresnės lygumos, vyrauja lapuočių miškai, vietomis – pušynai, o plaukimą lydi paukščių balsai, ypač artėjant prie Nemuno.
Verknės ir Narupės santakoje stūkso Babronių piliakalnis, o priešingoje Narupės žiočių pusėje nuo aukšto skardžio atsiveria platus Verknės slėnis. Ties žiotimis, dešiniajame krante, galima išvysti ir garsųjį Ožkų pečių – Lietuvoje retą gargždo konglomerato uolą.
„Kartais išgirstame nuogąstavimų dėl plaukimo Nemunu prieš srovę, tačiau tai tikrai nėra sudėtinga – upė čia plati, srovė nestipri, todėl kelionės pabaiga ties Birštono prieplaukomis tampa rami ir net romantiška. Visuomet stengiamės papasakoti apie kiekvienos upės „charakterį“, parinkti tinkamiausią atkarpą ar pasiūlyti alternatyvą. Esu plaukęs daugeliu Lietuvos upių ir kasmet vykstu į kalnų upes užsienyje, tačiau galiu pasakyti, kad Verknė – viena universaliausių mūsų šalyje. Joje galima pajusti ir Ūlai būdingą dvasią, ir Minijos akmenuotas rėvas, ir Visinčios kilpas, net šiek tiek Siesarčio ar Virintos užvartų“, – pasakoja P. Pelanis.
Investicijos į komfortą – pasiteisino
Pasak baidarių nuomotojo, nuolat įgyvendinamos investicijos į stovyklavietę Pikelionyse, esančią ant Verknės kranto, šiandien duoda rezultatų. Čia įrengti specialūs nameliai, pavėsinės, laužavietės, poilsio ir sporto zonos, lauko virtuvėlė, dušai. Visa tai leidžia derinti aktyvų ir ramesnį laisvalaikį, pakankamai komfortiškoje, kiek tai įmanoma gamtos sąlygomis, aplinkoje.
„Pastebime, kad plaukimo maršrutai ilgėja, o po jų žmonės noriai leidžia laiką stovyklavietėje – žaidžia krepšinį, tinklinį, futbolą ar tiesiog ilsisi prie laužo. Mūsų tikslas – suderinti skirtingus poreikius, kad tiek aktyvūs, tiek ramybės ieškantys klientai jaustųsi patogiai“, – teigia „Upių labirinto“ vadovas.
Ieško maršrutų ir svetur
P. Pelanis pastebi, kad vis daugiau žmonių ir net įmonių kolektyvų, domisi galimybe plaukti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Populiarėja organizuojami vandens žygiai kalnų upėmis Austrijoje, taip pat Graikijoje ar Norvegijoje.
„Žmonės ieško išskirtinių patirčių ir iššūkių, kurie leistų patirti daugiau adrenalino. Kalnų upės suteikia visai kitokį pojūtį nei Lietuvos maršrutai, tačiau tam būtinas pasirengimas ir įgūdžiai. Pradedame nuo ne itin sudėtingų kalnų upių, dažniausiai Austrijoje ir tęsiame visame pasaulyje, o maršrutams sudėtingėjant, riba tarp kliento ir draugo, artimo bendražygio, beveik visada išsitrina“, – sako jis.
Vis dėlto, anot pašnekovo, Lietuva išlieka itin palanki vandens turizmui šalis – čia gausu užtvankomis nesugadintų upių, pasižyminčių gamtos įvairove ir skirtingu sudėtingumo lygiu.
Svarbiausia – saugumas ir pasiruošimas
Patyręs vandens turizmo organizatorius pabrėžia, kad nepriklausomai nuo pasirinktos upės ar maršruto trukmės, svarbiausia išlieka saugumas. Ypač po stipresnių liūčių ar potvynių, kai upėse atsiranda papildomų kliūčių.
„Po išskirtinio potvynio Verknėje specialiai plaukėme maršrutus ir tvarkėme pavojingiausias užvartas. Norime, kad plaukti būtų įdomu ir saugu – tiek šeimoms su vaikais, tiek ieškantiems daugiau techninių iššūkių“, – teigia P. Pelanis.
Rekomenduojami daiktai plaukiant baidarėmis
„Upių labirintas“ primena, kad tinkamas pasiruošimas užtikrina sklandų ir saugų žygį. Rekomenduojama turėti:
- Kremą nuo saulės ir lūpų balzamą
- Pirmosios pagalbos vaistinėlę
- Akinius nuo saulės
- Kepurę ar skrybėlę nuo saulės
- Maudymosi kostiumą
- Vandens ir lengvų užkandžių
- Apsiaustą nuo lietaus
- Specialų apavą, tinkamą bristi per vandenį
- Atsarginį drabužių komplektą
- Priemones nuo uodų, erkių ir kitų vabzdžių
- Peilį, degtukus ar žiebtuvėlį
- Maišus šiukšlėms
Taip pat rekomenduojama pasiimti mobilųjį telefoną, fotoaparatą ar kitus įrenginius – svarbu iš anksto pasirūpinti neperšlampamais maišais ir dėklais.