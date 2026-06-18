Birželio 14-ąją Šilavote vykę Gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido dienoms atminti skirti renginiai, prasidėję šv. Mišiomis Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, tęsėsi Šilavoto laisvalaikio salėje, kur vyko prisiminimų popietė „Laikas neištrina atminties“.
Popietės metu tautodailininkė Jūratė Mieldažienė pristatė vieno rašto vytinių juostų parodą „Giminės medis“. Juosta lietuviui visada buvo daugiau nei audinys. Ji jungė kartas, saugojo šeimos istoriją, simbolizavo ryšį tarp praeities ir dabarties. Dėkojame gerbiamai Jūratei už nuoširdų ir prasmingą pasakojimą apie vytinių juostų kolekciją ir dainas, atliktas pritariant kanklėms.
Kiekviena juosta – tarsi žmogaus gyvenimo kelias. Tremtiniai taip pat audė savo gyvenimus iš mažų vilties siūlų – iš prisiminimų apie namus, lietuviškos maldos, dainos ir tikėjimo. Daina tremtiniams buvo stiprybė. Per dainą žmonės išsaugojo kalbą, atmintį ir viltį. Popietės metu skambėjo folkloro grupės „Akacija“ atliekamos tremtinių dainos ir poezija. Dėkojame visiems, kurie buvo kartu. Dėkojame tremtiniams už jų stiprybę, tikėjimą ir gyvenimo liudijimą. Tegul mūsų atmintis būna gyva.
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė