Jaunoji mados vizionierė: kai senas drabužis tampa tapatybės kortele ir žinute pasauliui

Šiuolaikiniame mados pasaulyje, kuriame greitoji mada diktuoja masinį vartojimą, jaunosios kartos kūrėjai vis garsiau kalba apie tvarumą ir asmeninę laisvę. Jų reiškiamos idėjos imponuoja ir kūrybos keliu žengiančiai Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus bei Birštono meno mokyklos dizaino studijos mokinei Aurai Mongirdaitei.
Nuo močiutės siuvimo mašinos iki pirmosios kolekcijos
Mados pasaulis Aurą Mongirdaitę žavėjo nuo mažumės – ji mielai vartydavo mamos pirktus žurnalus. Būdama devynerių, mergaitė pas savo močiutę pirmą kartą pamatė siuvimo mašiną ir užsidegė noru išmokti siūti. „Močiutė davė adatą, seną užklotą, iš jo pasiuvau beformę suknelę, bet noras užsiimti rankdarbiais nepraėjo“, – su šypsena pirmąjį bandymą prisimena Aura. Kiek vėliau viena iš močiutės turėtų siuvimo mašinų atiteko anūkei ir tapo pagrindiniu jos kūrybos įrankiu.
Tikrasis kūrybinės raiškos proveržis įvyko septintoje klasėje, kai technologijų mokytoja Neringa Bisikirskienė paskatino merginą dalyvauti technologijų olimpiadoje. Tąkart Auros sukurti šalikai pelnė trečiąją vietą. Kitais metais ji pristatė drabužių komplektą, kurio viršutinę dalį pasiuvo iš kaklaraiščių, o šiemet olimpiadoje sublizgėjo funk stiliaus kolekcija iš perdirbtų drabužių.
Baigusi dailės studijas Birštono meno mokykloje pas mokytoją Laimą Petraškienę, Aura nusprendė pasukti į dizainą. Birštono meno mokyklos Dizaino studijos vadovė Vilma Krasauskienė pastebi, kad pirmieji mokslo metai mokinei buvo itin ryškūs. Aura iškart išsiskyrė ambicingu noru sukurti autorinę drabužių kolekciją: pati piešė eskizus, modeliavo, siuvo rūbus, repetavo pasirodymą ant podiumo su modeliais. Ir rezultatas pranoko lūkesčius: su šešių drabužių komplektų kolekcija „Švytinti tapatybė“ jaunoji dizainerė ryškiai debiutavo šių metų balandį Birštono kultūros centre surengtame 20-ajame jaunųjų dizainerių konkurse – festivalyje „Avangardas“.
Šio konkurso organizatorė V.Krasauskienė pasakojo, kad, gilindamasi į konkurso temą „Tapatybės kodas“, Aura kartu su kitais kuriančiais Lietuvos moksleiviais pasinaudojo vadovės parengto projekto pasiūlytomis galimybėmis – išklausė dizainerės Redos Paulos paskaitą, mados temomis bendravo su Vilniaus dailės akademijos (VDA) profesore Jolanta Talaikyte bei jos kolegomis.
Kūrybos ašis: tvarumas, pankroko dvasia ir drąsa būti kitokiai
Jei reikėtų Auros asmeninį stilių apibūdinti trimis žodžiais, labiausiai tiktų šie: autentiškas, drąsus, tvarus. Jos kūryboje dominuoja drąsus punk stilius, maištas ir tvari dekonstrukcija. Mergina pati kerpasi plaukus, darosi makiažą, siuvasi ar prisitaiko kasdien dėvimus drabužius bei aksesuarus ir tuo labai išsiskiria iš bendraamžių. Ji nekompleksuoja dėl aplinkinių komentarų, o kai kurie bendraamžiai netgi bando sekti jos pavyzdžiu.
– Savo pirmąją drabužių kolekciją sukūriau iš persiūtų savo senų drabužių, kurie geriausiai atspindi mane ir mano asmeninį stilių, todėl atitinka temą „mano tapatybės kortelė“. O žvaigždės mano darbe simbolizuoja norą išryškėti ir būti pastebėtai, – taip savo kolekciją apibūdina jaunoji dizainerė. Toks jos pasirinkimas yra sąmoningas protestas prieš perteklinį vartojimą. Aura kūrybai tinkamų rūbų dairosi padėvėtų drabužių parduotuvėse, juos ardo, persiuva, mėgsta kombinuoti džinsinį ir languotą audinius, puošti įvairiomis detalėmis, piešiniais, priderinti originalius papuošalus.
Didžiausiais savo autoritetais Aura laiko maištinguosius mados pasaulio titanus: Vivienne Westwood, Junya Watanabe ir Jean Paul Gaultier (ypač jo kolekciją, kurtą kartu su „Sacai“). Įkvėpimo ji semiasi ir iš gatvės piešinių bei interneto erdvių.
Aura džiaugiasi, kad tėvai palaiko ir skatina jos kūrybinius ieškojimus, bent jau iki tol, kol kambarys lieka tvarkingas, tačiau, jos pastebėjimu, kasdien kuriant palaikyti idealią tvarką namuose yra tikras iššūkis. Visgi truputis chaoso nepakenkia, kai pastangos pastebimos: anot V.Krasauskienės, Auros kolekciją demonstravusios merginos pripažino, kad tokius drabužius mielai dėvėtų tiesiog gatvėje.
Įvairiapusis talentas ir ateities vizija
Auros talentas atsiskleidžia ne tik mados dizaine. Mergina daug piešia, jos darbai praturtino respublikinę konferenciją piešinių konkurse „Skirtingi kartu“. Ji pelnė pirmos vietos diplomą konkurse „Mano mokyklos kalendorius“ Prienuose bei kartu su bendraamžiais kūrė pilietinius plakatus parodai „NE smurtui artimoje aplinkoje“. Jos kūrybinius gebėjimus mokykloje skatina dailės mokytoja Audronė Jusienė. Jaunoji kūrėja sulaukia ir netikėto palaikymo iš kitų – po vieno konkurso jos pristatytų mados idėjų sužavėtas technologijų mokytojas mokinei padovanojo daugybę audinių bei aksesuarų.
Iki mokyklos baigimo Aurai liko dar treji metai, tačiau ateities planus ji dėlioja labai sąmoningai. Nors mergina neslepia, kad žengti į mados pasaulį, kur išgarsėja tik vienetai, yra šiek tiek baisu, ji tiki savo sėkme: „Laimi drąsiausi, kurie išsiskiria savo stiliumi, nuo jo nenukrypsta ir nenuvilia savo sekėjų“.
Aura svarsto, kad, siekiant svajonės, būtų naudinga pirmiausia profesinėje mokykloje įgyti tvirtus siuvimo amato pagrindus, o vėliau tęstų mados dizaino specialybės studijas Vilniaus dailės akademijoje arba kolegijoje. Puikus pavyzdys – buvęs Birštono dizaino studijos mokinys Evaldas Kašiuba, kuris jau baigė Dailės akademiją ir, vadovės V.Krasauskienės teigimu, planuoja mokslus tęsti magistratūroje. Evaldas yra vertinamas kaip perspektyvus dizaineris, žinomas dėl konceptualių kolekcijų ir eksperimentų su tekstile.
Artimiausiuose Auros Mongirdaitės planuose – ir savo mados puslapio kūrimas „Instagram“ platformoje bei drabužių pardavimas per „Vinted“.
Paklausta, kur save mato po penkerių metų, jauna mados vizionierė išlieka nuoširdi: „Veikiausiai dar būčiau studentė, studijuočiau, siūčiau, kurčiau ir stresuočiau dėl egzaminų. Bet ir su draugais pabūčiau – noriu tokio paprasto gyvenimo“. Tačiau matant jos užtikrintą laikyseną, kūrybinį potencialą ir energiją, akivaizdu, kad šis „paprastas gyvenimas“ bus nuspalvintas neeilinėmis mados vizijomis, kurios ateityje skambės dar garsiau.
Dalė Lazauskienė