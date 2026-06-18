Gedulo ir vilties diena Prienuose

18 birželio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birželio 14-oji Prienuose paminėta Šv. Mišiomis už genocido aukas Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.
Po Šv. Mišių bažnyčioje skambėjo Marijampolės kamerinio choro „Suvalkija“ (vadovė Virginija Junevičienė) ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro moterų choro „Šilas“ (vadovė Aldona Šyvokienė) muzikinė programa, kurią sudarė V. A. Mocarto mišios „Missa brevis in G“ ir V. A. Mocarto giesmės.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusio minėjimo metu okupacijos aukos pagerbtos tylos minute. Prieniečiai, prisijungę prie pilietinės akcijos „Atminties neištremsi“, kartu perskaitė 2626 Prienų krašto tremtinių ir politinių kalinių vardus, pavardes ir likimus – grįžo, negrįžo, likimas nežinomas.
Prienų KLC informacija
Dainiaus Jurevičiaus nuotrauka

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