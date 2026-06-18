Buvo Starobilskas, dabar – baltarusių vaikų autobusas

Ukrainos kariuomenė mažiausiai po kartą per parą bepiločiais atakos dronais atakuoja Rusijos naftos ir naftos perdirbimo sektorių. Bent po vieną perdirbimo gamyklą ar galingą naftos produktų bazę.
Rusų oro gynyba, kaip skelbia šios šalies propaganda, kasnakt numuša kelias dešimtis oro taikinių, tačiau net šalies sostinės Maskvos visu šimtu procentų apsaugoti nuo atakų neišgali. Pro tris Maskvos oro gynybos žiedus vienas ar keli dronai prasiveržia ir vis pataiko į kurį nors svarbų naftos pramonės objektą.
Pasikeitė tik šis tas. Jeigu anksčiau propaganda tvirtino, esą oro gynyba numušė visus atskridusius bepiločius orlaivius, o žalos pridarė tik numuštų taikinių fragmentai, šią savaitę apie smūgius Maskvoje vengta žodžių ekvilibristikos.
O rusų aneksuotame Ukrainos Krymo pusiasalyje prasidėjusi kuro krizė, regis, pagauna vis didesnį pagreitį. Šios savaitės viduryje pranešta, esą automobilių, lėktuvų kuro trūkumo problemą patyrė bent 53 Rusijos regionai (jų iš viso, įskaičiuojant Krymą ir keturias Ukrainos sritis, kurios įrašytos į Rusijos konstituciją, yra 89). Pardavimo apribojimai antradienį buvo įvesti maždaug ketvirtyje (25 proc.) Rusijoje veikiančių degalinių.
Degalinėse benzino su dyzelinu arba išvis nėra, arba įvesti pardavimo „į vienas rankas“ ribojimai. Išduodami specialūs kuro įsigijimo talonai arba QR kodai išmaniuosiuose telefonuose. Antradienį interneto vartotojai pasakojo apie visišką kuro apokalipsę Kryme: kurą „Novorossijos“ keliu (naujai nutiesta magistralė šalia Azovo jūros pakrantės nuo Rostovo prie Dono iki Džankojaus) gabenusius sunkiasvorius sunkvežimius ukrainiečių dronai pakeliui tiesiog sudegino.
Trečiadienį dėl bepiločių orlaivių atakų radosi dar viena tragiška kontroversija. Rusijos Briansko srityje atakos dronas pataikė į autobusą, kuris iš Baltarusijos į Rusijos Krasnodaro krašto pajūrį vežė jaunų sportininkų grupę. Atakos metu žuvo jaunuolius lydėjusi moteris, keli vaikai patyrė sužeidimų. Rusijos medijos praneša, esą vieno sužeistojo būklė yra „sunki“
Socialinių tinklų segmente rusų kalba netrukus po įvykio pasirodė gausių epitetų apie „ukrainiečių teroristus“, kurie esą nužudę „dviejų vaikų motiną“ (žuvusi lydėjusioji, pasirodo, augino du mažamečius vaikus).
Rusijos bei Baltarusijos lojalūs socialinių tinklų kanalai ta proga prisiminė kelių savaičių senumo tragišką įvykį Rusijos okupuotame Starobilsko mieste Donecko srityje, kur studentų bendrabutyje žuvo bent keturios dešimtys žmonių. Tąsyk Rusijos politikai dėl atakos apkaltino ukrainiečių kariškius. Ukraina autorystės nepripažino.
Panašus ginčas vyksta ir dabar. Ukrainos kariuomenės vadovybė pareiškė, kad jos dronai trečiadienį nevykdė atakų Rusijos Briansko srityje. Tačiau propagandos kanalams tai nepadarė jokio įspūdžio.
Kai kurie analitikai pastebėjo, kad ataka prieš baltarusių vaikus gabenusį autobusą buvo įvykdyta praėjus vos vienai dienai po to, kada Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka atsakydamas į arabų televizijos žurnalisto klausimus, atsiprašė Ukrainos prezidento Volodymiro Zelenskio už jam anksčiau adresuotas ne itin pagarbias pastabas. Todėl toji ataka prieš pilną vaikų autobusą, jų požiūriu, galėjo būti ir Maskvos provokacija, rodant, kur ir kokia yra tikroji A. Lukašenkos tikroji vieta šiame pasaulyje. Ypač tada, kada šis rodo palankumą mirtinam Maskvos priešui – V.Zelenskiui.
Į karo nusikaltimą panašaus įvykio kaltininkus padėtų kompetentinga tarptautinių (galėtume sakyti – bešališkų) tyrėjų-profesionalų grupė. Panaši nustatyto suformuotą dar 2022 m. po Bučos (Kyjivo sritis) žudynių, kurias vykdė miestelį okupavę rusų kariai. Tokie tyrėjai iš drono nuolaužų nesunkiai nustatytų bent jau kovinio įrenginio kilmę.
Tačiau rusams, atrodo, svarbesnis yra propagandos turinys. Net jei argumentų yra mažai. Panašiai, beje, buvo ir Starobilske. Tuojau po drono atakos Maskvos pareigūnai surankiojo po ranka buvusius turinio kūrėjus, kuriuos pavadino „tarptautine žurnalistų grupe“, nuvežė į įvykio vietą, tačiau atsisakė bent du iš jų įleisti į vieną sprogimų suniokotų pastatų, kuriame, pasak ukrainiečių žvalgybos, galėjo būti dronų surinkimo dirbtuvės.
Rytas Staselis