Veiklos dvidešimtmetį įprasmino paroda

Birštono šventės išvakarėse atidaryta Birštono meno mokyklos suaugusiųjų dailės studijos, vadovaujamos menininko Remigijaus Janušaičio, paroda „Monologai“ tapo gražia įžanga į jubiliejinę kurorto šventę.
„Monologai“ – tai graži Studijos narių puoselėjama tradicija, jau penktąjį kartą Birštono kultūros centre suburianti menui neabejingus kraštiečius bei kurorto svečius. Šių metų paroda ypatinga dar ir tuo, jog 2026 m. Birštono meno mokyklos suaugusiųjų dailės studija mini dvidešimties metų jubiliejų, todėl joje atsispindi ne vienerių metų kūrybinis darbas.
Remigijus Janušaitis ne kartą yra juokavęs, jog šioje studijoje iš tiesų niekas nieko nemoko, o tiesiog prisimena, ką visi mokėjo, tik laikui bėgant kiek primiršo. Jis ir šįkart prisiminė pačią pradžią bei prisipažino tuo metu taip ir pagalvojęs: „O ko aš juos mokysiu“? Visgi šiandien jo mokiniai negaili savo mokytojui gražių žodžių, mat jis studijos dalyviams padeda surasti savą kūrybinį kelią. O pats Remigijus tik kukliai džiaugiasi, jog per tuos metus susikūrė maža bendruomenė, gebanti kartu dalintis kūrybiniu džiaugsmu.
Kaip parodos anonse pastebi Beata Baranauskienė, „per dvidešimt metų grupėje kūrė ir augo iš viso 30 narių. Per šį laiką surengtos 28 parodos, du grupės nariai tapo tautodailininkais. Penki studijos nariai aktyviai rengia personalines parodas. Tai liudija ne tik kūrybinės veiklos tęstinumą, bet ir bendruomenės gebėjimą skatinti individualų meninį augimą bei saviraišką.“
Parodoje atsiskleidžia įvairūs kūrybos etapai – nuo pirmųjų nedrąsių potėpių iki brandžių darbų. Paroda atveria ne vien skirtingų kūrinių visumą, bet ir laiką – nuo pirmųjų bandymų iki gilesnio santykio su spalva, peizažu ir asmenine menine raiška. Ji primena, kad suaugusiųjų tapyba nėra nei akademinio pasirengimo klausimas, nei mėgėjiškumo apibrėžimas. Kūryba neturi amžiaus ar profesinių ribų – ji jungia žmones, skatina augti, jausti ir dalintis grožiu.
Tačiau svarbiausias klausimas lieka atviras: kas šiuos žmones sieja jau dvidešimt metų? Ar vien tapyba? O gal bendras poreikis sustoti, matyti jautriau ir per kūrybą kurti ryšį – su savimi, su kitu ir su laiku, drauge tyliai sugrįžtant prie kadaise atidėtų ar neįgyvendintų vaikystės svajonių?“
Parodos atidarymo dieną apžiūrėti Birštono meno mokyklos suaugusiųjų dailės studijos narių parodą atvyko ir pavieniai meno entuziastai, ir studijos narių artimieji, su dar viena paroda kūrėjus taip pat sveikino Meno mokyklos direktorės pavaduotoja Olga Zubavičienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė bei Kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis.
„Gyvenimo“ informacija