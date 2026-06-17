Saugaus eismo karavanas Birštone priminė, kodėl kelyje neužtenka vien intuicijos

Vasaros kelionės, šventės ir ilgesni savaitgaliai į kelius išveda daugiau žmonių – vairuotojų, dviratininkų, pėsčiųjų, šeimų su vaikais. Būtent todėl saugaus eismo karavanas šiemet tęsia kelionę po Lietuvos miestus ir apsilankė Birštone, kur kurorto šventėje „Birštonuokimės!“ prisijungė prie Policijos veiklų visuomenei.
Šventės metu saugaus eismo karavanas įsikūrė erdvėje, kurioje gyventojai ir kurorto svečiai galėjo iš arčiau susipažinti su policijos bei kitų tarnybų ekspozicijomis, stebėti demonstracijas, dalyvauti edukacijose, viktorinose ir bendrystės veiklose. Čia lankytojų laukė ir logistikos bendrovės „Girteka“ vilkikas su edukacine saugaus eismo erdve, skirta vaikams, tėvams ir visiems eismo dalyviams.
„Vasara yra metas, kai daugiau keliaujame, dažniau leidžiamės į kelią su šeima, vykstame į šventes, kurortus ar savaitgalio išvykas. Tokiomis akimirkomis saugaus eismo taisyklės kartais lieka antrame plane, nors būtent tada jos tampa ypač svarbios. Norime apie tai kalbėti ten, kur žmonės leidžia laiką – ne formaliai, o per patirtį, gyvą parodymą ir įtraukiantį pokalbį“, – sakė „Girteka Transport“ direktorius Mindaugas Paulauskas.
Pasak jo, saugaus eismo karavano tikslas – padėti žmonėms geriau suprasti, kaip kelyje elgtis šalia sunkiasvorių transporto priemonių. Nors vilkiko kabina atrodo aukštai ir suteikia platų matymo lauką, realybėje vairuotojas negali matyti visko. Todėl viena svarbiausių edukacijos temų išliko aklosios zonos.
„Daugelį vis dar nustebina, kad sėdint vilkiko kabinoje ne viskas matoma taip gerai, kaip gali atrodyti iš šalies. Būtent tai norime parodyti praktiškai – kad vaikas, dviratininkas, paspirtuko vairuotojas ar lengvasis automobilis tam tikrose vietose gali tiesiog pradingti iš vairuotojo matymo lauko. Kai žmogus tai pamato pats, taisyklės tampa nebe abstrakčios, o labai aiškios“, – teigė M. Paulauskas.
Edukacijos – visai šeimai
Birštone šventės dalyviai galėjo apžiūrėti vilkiką, atsisėsti į vairuotojo vietą ir patys įvertinti, ką mato sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas. Vaikams buvo pristatytos saugaus eismo taisyklės, atšvaitų svarba, kelio ženklai ir atsakingas elgesys šalia vilkiko. Edukacijos metu kalbėta apie tai, kodėl pavojinga būti arti sunkiasvorės transporto priemonės, kaip saugiai pereiti gatvę, kada svarbu užmegzti akių kontaktą su vairuotoju ir kodėl kelyje negalima vadovautis vien spėjimu.
„Vaikams svarbu ne tik pasakyti, kaip elgtis saugiai, bet ir leisti tai suprasti per veiksmą. Kai jie pamato, kaip veikia atšvaitas, kur yra vilkiko aklosios zonos ar kodėl reikia laikytis saugaus atstumo, informacija įsimena daug geriau. Tuo pačiu norime įtraukti ir tėvus, nes saugus elgesys kelyje formuojasi šeimoje – per kasdienius pavyzdžius, pokalbius ir įpročius“, – sakė M. Paulauskas.
Saugaus eismo karavano dalyvavimas Birštono kurorto šventėje sutapo su Policijos švente visuomenei, kurioje lankytojai galėjo susipažinti su skirtingų tarnybų veikla, jų naudojama technika, kasdieniais iššūkiais ir prevencinėmis iniciatyvomis. Pasak M. Paulausko, toks kontekstas saugaus eismo edukacijai buvo itin tinkamas – čia skirtingos organizacijos kalbėjo apie tą patį tikslą: saugesnę aplinką kiekvienam.
„Saugus eismas nėra tik vairuotojų ar tik policijos atsakomybė. Tai bendras visų eismo dalyvių susitarimas – suprasti taisykles, gerbti vieniems kitus ir elgtis taip, kad kelyje būtų saugu visiems. Džiaugiamės galėdami būti tokioje erdvėje, kur saugumas pristatomas plačiau – per skirtingų tarnybų darbą, edukacijas, demonstracijas ir tiesioginį bendravimą su žmonėmis“, – teigė M. Paulauskas.
Kelionė po Lietuvos miestus tęsiasi
Saugaus eismo karavanas – tai nuo 2020 metų „Girtekos“ įgyvendinamos edukacinės kampanijos „Būk saugus kelyje“ dalis. Iniciatyvos tikslas – šviesti visuomenę, ypač vaikus ir kitus eismo dalyvius, apie saugų elgesį kelyje, kai jame dalyvauja vilkikas.
Pernai saugaus eismo karavanas lankėsi Lietuvos mokyklose, o šiemet kelionę tęsia miestų šventėse, kur saugaus eismo edukacijos pasiekia dar platesnę auditoriją – šeimas, vietos bendruomenes ir vasaros renginių lankytojus.
„Kuo daugiau skirtingų situacijų aptariame, tuo lengviau žmonėms atpažinti jas realiame eisme. Todėl šiemet norime būti ten, kur susirenka žmonės – miestų šventėse, bendruomenių renginiuose, viešose erdvėse. Saugus eismas prasideda nuo supratimo, o supratimas atsiranda tada, kai apie taisykles kalbame aiškiai, paprastai ir nuolat“, – sakė M. Paulauskas.