Artėjantį Birštono pusmaratonį papuoš kovos dėl Lietuvos čempionato medalių

Jau birželio 20 dieną vyks vienas žavingiausių bėgimų Lietuvoje – „Birštono pusmaratonis powered by Vytautas”. Šis bėgimas pernai tapo vienu gražiausių sportinių sugrįžimų Lietuvoje.
Po šešerių metų pertraukos atgimęs renginys į kurortą sugrąžino bėgimo šventę, kuri sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo ir itin gerų atsiliepimų. Bėgikai vertino ne tik profesionaliai organizuotą renginį, bet ir unikalią trasą, vingiuojančią per Birštono centrą, Nemuno pakrantę bei Žvėrinčiaus mišką.
„Praėjusiais metais jautėme šiokį tokį jaudulį, nes po ilgos pertraukos reikėjo iš naujo pelnyti bėgikų pasitikėjimą. Džiaugiamės, kad Birštono pusmaratonis buvo sutiktas labai šiltai. Sulaukėme daug padėkų ir gerų atsiliepimų tiek iš patyrusių bėgikų, tiek iš žmonių, kurie pirmą kartą išbandė save tokio pobūdžio renginyje. Tai buvo aiškus signalas, kad Birštonas turi savo vietą Lietuvos bėgimo žemėlapyje“, – sako Birštono savivaldybės tarybos narys, Všį „Birštono sportas“ vadovas Kristupas Bubnys.
Pasak jo, pirmųjų metų patirtis leido dar geriau pasiruošti šių metų renginiui.
„Praėjusių metų renginys mums buvo vertinga pamoka. Įsivertinome dalyvių poreikius, organizacinius procesus, trasos sprendimus. Šiemet dar daugiau dėmesio skiriame dalyvių patirčiai, patogumui ir renginio atmosferai. Norime, kad žmonės į Birštoną atvyktų ne tik bėgti, bet ir mėgautis pačiu kurortu, jo gamta, svetingumu bei unikalia aplinka“, – pabrėžė K. Bubnys.
Kaip ir daugelyje populiariausių bėgimų, Birštone bus galima rinktis ne tik pusmaratonio, bet ir mažesnes distancijas. Štai 10 km bėgimas šiemet įgaus papildomų atspalvių, mat būtent čia vyks Lietuvos 10 km bėgimo čempionatas. Tai reiškia, kad kurorte susirinks stipriausi šalies ilgų nuotolių bėgikai, o žiūrovai turės galimybę stebėti aukščiausio lygio varžybas.
„Lietuvos čempionato organizavimas Birštone yra didelis įvertinimas tiek renginiui, tiek pačiam miestui. Tai ne tik prestižas, bet ir atsakomybė. Džiaugiamės, kad geriausi Lietuvos bėgikai varžysis būtent mūsų kurorte. Tuo pačiu tai puiki galimybė mėgėjams išbandyti save toje pačioje trasoje, kurioje dėl šalies čempionų titulų kovos stipriausi atletai“, – kalbėjo K. Bubnys.
Praėjusiais metais Klaipėdoje vykusiame Lietuvos 10 km bėgimo čempionate nugalėtojais tapo Lukas Tarasevičius ir Lina Kiriliuk.
Birštonas jau daugelį metų siejamas su sveikatingumu, aktyviu gyvenimo būdu ir kokybišku poilsiu, todėl bėgimo renginys natūraliai papildo kurorto identitetą.
„Birštono pusmaratonis išsiskiria tuo, kad tai nėra vien tik sporto renginys. Tai galimybė aktyvų savaitgalį praleisti viename gražiausių Lietuvos kurortų. Čia galima ne tik siekti sportinių tikslų, bet ir mėgautis poilsiu, gamta, mineraliniu vandeniu, restoranais bei SPA paslaugomis. Manau, kad būtent ši sporto ir poilsio dermė yra vienas didžiausių mūsų renginio privalumų“, – sakė „Birštono sportas“ vadovas.
Birželio 20 dieną bėgimo renginys Birštone startuos 9 val., kai į trasą pajudės 10 km bėgikai. Iškart po to bus duotas startas ir „Kauno kolegijos“ 5,2 km, „Lrytas“ mišrios estafetės bei „Vytauto“ pusmaratonio bėgimo dalyviams, o „Akvilės“ vaikų 800 m bėgimas prasidės 12.15 val.
„Nuoširdžiai kviečiu visus registruotis ir atvykti į Birštoną. Nesvarbu, ar siekiate asmeninio rekordo sertifikuotoje trasoje, ar tiesiog norite aktyviai ir prasmingai praleisti dieną ar visą savaitgalį su šeima. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas čia ras savo distanciją, savo iššūkį ir savo priežastį sugrįžti. Norime, kad Birštono pusmaratonis taptų renginiu, į kurį žmonės grįžta kasmet“, – kvietė K. Bubnys.
Varžybų starto vieta – šalia Birštono kultūros centro (Jaunimo g. 4). 10 km distancijos dalyviai startuos Basanavičiaus aikštėje.
Birželio 20 dieną vyksiantį Birštono pusmaratonį organizuoja VšĮ „Birštono sportas“ kartu su asociacija „Sporto renginiai“. Prie renginio įgyvendinimo prisideda Birštono savivaldybė, didysis partneris mineralinis vanduo „Vytautas”, kiti partneriai ir rėmėjai, kurių palaikymas leidžia užtikrinti aukštą renginio kokybę bei nuoseklų augimą.